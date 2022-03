Gasly à frente da Ferrari no primeiro livre do Bahrein

Escrevendo esportes, 18 Mar O francês Pierre Gasly (Alpha Tauri) foi o mais rápido desta sexta-feira no primeiro treino gratuito do Grande Prêmio do Bahrein, o primeiro do Campeonato Mundial de Fórmula 1, realizado no circuito de Sakhir, nos arredores de Manama, capital do país. Na sua melhor volta, Gasly cobriu, com pneus suaves, os 5.412 metros da pista do Bahrein em um minuto, 34 segundos e 193 centésimos, 364 menos que o monegasco Charles Leclerc e 418 à frente do espanhol Carlos Sainz, os dois pilotos da Ferrari, que definiram os seus tempos com o composto médio. A segunda sessão de treinamento será realizada a partir das seis da tarde (quatro da tarde no horário continental espanhol, 15 horas GMT).