Furch, da Argentina, pede aos fãs no México que parem com a violência e não terminem os bares

Guadalajara (México), 18 Mar O atacante argentino Julio Furch pediu aos torcedores mexicanos nesta sexta-feira para evitar a violência nos estádios para evitar que os bares sejam erradicados como aconteceu em seu país. “A violência é algo que queremos erradicar. Não queremos que o que aconteceu há alguns dias volte a acontecer (agressões numa partida em Querétaro), queremos que tudo volte ao normal e que as pessoas não tenham medo de voltar ao estádio”, disse. Furch lembrou que na Argentina os torcedores das equipes visitantes não podem entrar nos estádios, muitas crianças perdem a oportunidade de apoiar seus favoritos e aproveitar os jogos. “A Argentina pagou as consequências do que aconteceu há vários anos, hoje não há torcedores visitantes nos estádios e muitas pessoas são afetadas pela violência e espero que não chegue a isso aqui no México”, disse. Na 9.ª jornada do torneio Clausura de 2022, torcedores de Atlas e Querétaro protagonizaram atos de violência que deixaram 26 feridos e 27 pessoas presas. A liga mexicana determinou que os bares de Queretaro não poderão assistir aos jogos em casa por três anos e ao jogo fora por um ano, enquanto os da Atlas não poderão assistir aos jogos fora nos próximos seis meses. O Atlas é o quarto na classificação do torneio Clausura, com 18 pontos em 30 possíveis com cinco partidas vencidas, três empatadas e duas perdidas. Furch, o artilheiro do time vermelho e preto, chegou a 100 gols no último fim de semana no México, conquista que dedicou aos companheiros de equipe tanto no Atlas quanto no Santos e no Veracruz, suas equipes anteriores. “Os objetivos para mim são dedicados à equipe, para agradecer a todos os companheiros de equipe que tive durante esta estadia no México que me ajudaram a alcançar esses 100 objetivos, estou muito feliz e espero que muitos mais venham comemorar e continuar a dar esses gritos às pessoas”, concluiu. CHEFE mg/gb/cav