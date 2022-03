Forte cruzamento entre Santiago Cafiero e Jorge Lanata: ADEPA e FOPEA repudiaram o insulto do ministro das Relações Exteriores ao jornalista

O ministro das Relações Exteriores, Santiago Cafiero, e o jornalista Jorge Lanata protagonizaram nesta sexta-feira uma forte polêmica que incluiu um insulto em inglês pelo oficial ao apresentador de rádio Mitre. Horas depois, o Fórum Argentino de Jornalismo (FOPEA) e a Associação de Entidades Argentinas de Jornalismo (ADEPA) se manifestaram publicamente e repudiaram as declarações do ex-chefe de gabinete .

“Lamentamos a atitude incomum do ministro das Relações Exteriores, Santiago Cafiero, que respondeu com um insulto a uma crítica do jornalista Jorge Lanata, durante uma entrevista na rádio Urbana Play. O ministro das Relações Exteriores ofendeu o jornalista ao usar um termo em inglês”, disse a ADEPA em um primeiro post.

A entidade então completou o pequeno tópico do Twitter por meio de uma postagem complementar. “Reiteramos que a tolerância ao escrutínio e às críticas jornalísticas por parte dos funcionários é um sinal de respeito pela liberdade de imprensa e saúde no debate público”, concluíram.

“O Fórum Argentino de Jornalismo se solidariza com o jornalista Jorge Lanata e repudia as queixas feitas pelo ministro das Relações Exteriores, Santiago Cafiero ”, disse a FOPEA, também por meio de suas redes sociais oficiais. O primeiro post foi acompanhado pela hashtag #FOPEALibertadDeExpresión.

A esse respeito, eles também explicaram a situação: “Durante uma entrevista ao Urbana Play, o ministro das Relações Exteriores insultou o colega da Radio Mitre com uma frase em inglês, cuja tradução representa uma ofensa pessoal”.

“A FOPEA entende que o jornalismo está exposto a críticas e que deve ser constantemente questionado para elevar a qualidade do trabalho profissional”, continuou a organização. No entanto, essa discrepância ou desconforto em relação a uma opinião não pode ser reduzida a insultos e queixas pessoais.”

Finalmente, eles acrescentaram: “Muito menos, quando se trata de funcionários públicos. São eles que devem dar o exemplo do respeito pela liberdade de expressão ”.

Para entender a raiz do conflito, devemos voltar à recente viagem que o ministro do governo de Alberto Fernández fez ao Oriente Médio para buscar investimento. Nesse contexto, ele foi convidado para uma exposição em Dubai, onde fez um discurso em inglês que foi criticado nas redes sociais pelas dificuldades que o ministro mostrou com a pronúncia (vídeo 1). Lanata abordou a situação do riso em seu programa e também destacou os erros do chanceler em se expressar em inglês.

Nesta sexta-feira, Cafiero foi consultado sobre o assunto pela jornalista María O Donnell na rádio Urbana Play. “Eu fiz um discurso em espanhol e quando chego me disseram que não havia tradução simultânea e eu fiz em inglês porque fazia parte de ser humilde; nossa missão diplomática não é agradar aqueles que quebraram o país com a pronúncia”, respondeu.

O ex-chefe de gabinete disse que está confortável com seu nível de inglês e usa o idioma na maioria das reuniões em que participa, sem tradutor. Para demonstrar seu conhecimento, Cafiero fez uma piada e cumprimentou seu interlocutor em inglês no final da entrevista. E nesse contexto ele surpreendeu com um insulto de gíria: “Lanata disse coisas estúpidas sobre mim, eu acho que Lanata é um idiota” (em espanhol, Lanata disse coisas estúpidas sobre mim, acho que Lanata é um idiota). A palavra “dickhead” tem outros significados: idiota, imbecil e cabeça de um pênis.

Como esperado, Lanata pegou a luva. Às 10 horas, em seu show habitual com Eduardo Feinmann - que ironicamente se vestiu de militar por causa do início da guerra contra a inflação - ele se referiu aos ditos de Cafiero e redobrou suas críticas.

