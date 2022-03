Ficha técnica de The Strongest-Católica de Ecuador por Copa Libertadores-2022

O The Strongest, da Bolívia, se classificou para a rodada de grupos da Copa Libertadores de 2022 ao vencer por 2-1 em La Paz contra a Universidade Católica do Equador, na segunda mão da terceira fase do torneio continental.

A ficha técnica da partida é a seguinte:

Copa Libertadores - Terceira fase - Segunda mão

O mais forte - Universidad Católica 2 - 1 (1-1)

Estádio: Hernando Siles (La Paz)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (BRA)

Metas:

O mais forte: Enrique Triverio (2), Rodrigo Amaral (83)

Universidade Católica: Ismael Diaz (7)

Admoestações:

O mais forte: Aponte Gutierrez (49), Rodrigo Amaral (85)

Universidade Católica: Martinez (66), Diaz (78)

Alinhamentos:

O mais forte: Guillermo Viscarra - Fernando Saucedo, Gonzalo Castillo, Ismael Benegas, Juan Pablo Aponte - Luciano Ursino (Saulo Torres, 76), Diego Wayar, Rodrigo Amaral (Luis Demiquel, 87) - Henry Vaca, Enrique Triverio, Jaime Dario Arrascaita (Jair Reinoso, 67). DT: Cristian Diaz.

Universidade Católica: José Cardenas - Gregori Anangono, Rockson Reneteria, Yuber Mosquera, Layan Loor (Rodrigo Rivas, 87) - Walter Chala (Lisandro Alzugaray, 74), Santiago Zamora (Daniel Clavijo, 75), Facundo Martinez, Kevin Minda (William Cevallos, 62), Ismael Diaz - Cristian Martinez Bornez Ha. DT: Miguel Rondelli.

bds/mãe