Feminicídio em série mexicano de 72 anos condenado à prisão perpétua

Cidade do México, 18 de março Andrés “N”, um feminicídio em série mexicano, foi condenado sexta-feira à prisão perpétua pelo assassinato de uma mulher depois que se soube na quinta-feira que ele havia sido condenado. “A Procuradoria-Geral do Estado do México (FGJEM) obteve prisão perpétua para Andrés Filomeno Mendoza Celis, por um feminicídio ocorrido no município de Atizapán, em maio de 2021", compartilhou em comunicado a Procuradoria Geral do Estado do México. Além da prisão perpétua, Andrés “N” deve pagar 448.100 pesos (cerca de $22.006) como multa e 1,34 milhão de pesos ($65.807) como compensação pelos danos. A audiência foi realizada nos Tribunais Criminais do município de Tenango del Valle. O assassinato de Reyna “N” pelo qual ele foi condenado ocorreu em maio de 2021. “Este indivíduo foi considerado culpado deste crime cometido em 14 de maio de 2021, na queixa de uma mulher de 34 anos, assassinada e desmembrada dentro de um prédio na Calle Margaritas, no bairro de Lomas de San Miguel, em Atizapán, que era habitado pela pessoa agora condenada”, explicou o Gabinete do Procurador. O homem foi preso em junho passado no município de Atizapán, no estado central do México. O caso chocou o país porque o suposto assassino teria confessado que cometeu mais de 30 crimes nas últimas 2 décadas, segundo a mídia local. As autoridades encontraram mais de 4.300 restos de esqueletos de 19 corpos diferentes, dos quais seis foram identificados. “Como resultado das investigações realizadas até agora, foi possível estabelecer que esse assunto poderia estar relacionado ao assassinato de outras pessoas”, disse o Ministério Público do Estado em junho. O escândalo eclodiu quando o México enfrentou - e está enfrentando - uma crise de violência sexista com mais de 10 mulheres mortas todos os dias, de acordo com a ONU Mulheres. O governo mexicano registrou 1.004 vítimas de feminicídio em 2021, assim como assassinatos criminalizados motivados por violência de gênero, 2,66% a mais do que em 2020. CHEFE ar/jmrg/jrh (foto)