Espanha e Marrocos acabam com as tensões diplomáticas sobre o Sahara Ocidental

A Espanha deu uma guinada radical na sexta-feira ao abandonar a sua postura de neutralidade e apoiar Marrocos em relação ao território disputado do Sahara Ocidental, pondo fim a uma crise diplomática entre os dois países.

“Espanha considera que a iniciativa de autonomia apresentada em 2007 [por Marrocos] é a base mais séria, realista e credível para a resolução deste litígio” entre Rabat e os militantes independentistas saharauis da Frente Polisario, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol, José Manuel Albares, ao imprensa em Barcelona.

O ministro confirmou assim uma declaração da Casa Real marroquina que divulgou uma carta enviada pelo presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, ao reino alaui.

Sem citar a carta ou mencionar o Saara, o governo espanhol havia anunciado pouco antes uma “nova etapa” nas relações com o país do norte da África.

Essa posição representa uma mudança radical, já que até agora a Espanha defendia uma atitude de neutralidade entre Rabat e a Polisario.

O conflito no Sahara Ocidental, uma ex-colônia espanhola considerada um “Território Não Autônomo” pela ONU, há décadas se opôs a Marrocos com a Frente Polisario, apoiada pela Argélia.

Rabat, que controla cerca de 80% desse território, propõe um plano de autonomia sob sua soberania. Os independentistas pedem um referendo de autodeterminação organizado pela ONU, agendado para o cessar-fogo de 1991, que nunca aconteceu.

- Espanha “cedeu” -

Como parte da normalização das relações entre os dois países, a Espanha anunciou uma visita de Pedro Sánchez ao Marrocos, numa data que não foi especificada.

O chefe da diplomacia espanhola, José Manuel Albares, visitará Rabat “antes do final do mês”, diz o comunicado do governo espanhol.

Para Ignacio Cembrero, jornalista espanhol especializado nas relações entre os dois países, “o governo espanhol cedeu à principal exigência de Marrocos”, que lhe pediu que apoiasse “a sua proposta de autonomia” em relação ao Sahara Ocidental.

“É uma mudança importante” porque “como o Marrocos exige, ela é tornada pública”, explicou. “As autoridades espanholas sempre ajudaram Marrocos nos últimos anos, mas nunca quiseram torná-lo público”, disse.

Em um comunicado, o Ministério das Relações Exteriores de Marrocos saudou “as posições positivas da Espanha e os compromissos construtivos sobre o Sahara marroquino”.

A delegação da Polisario na Espanha acusou Madrid de ter “cedido à chantagem e à política de medo usada por Marrocos”.

- Crise migratória em Ceuta -

A crise diplomática entre Marrocos e Espanha começou em abril de 2021, quando Madrid permitiu que o líder da Frente Polisário, Brahim Ghali, inimigo jurado de Rabat, chegasse à península para ser hospitalizado por covid-19.

Em maio, milhares de migrantes forçaram a entrada em Ceuta, um enclave espanhol no norte de Marrocos.

Antes dos anúncios desta sexta-feira, as tensões tinham diminuído, sem desaparecer. O embaixador marroquino em Madri, que foi convocado para consultas em maio, ainda não retornou à Espanha.

Segundo Bernabé López, professor de estudos árabes e islâmicos da Universidade Autônoma de Madri, o principal objetivo do gesto do governo espanhol em relação ao Saara é obter uma gestão dos fluxos migratórios de Marrocos.

“Envolve apertar um pouco as porcas para que haja um pouco mais de controle e não aquela falta intencional de controle que o Marrocos tem”, diz.

O Sahara Ocidental é uma questão fundamental para Marrocos em qualquer negociação.

Em troca da retomada das relações diplomáticas com Israel, Marrocos ganhou o reconhecimento da “qualidade de couro” da ex-colônia espanhola pelos Estados Unidos, então liderada por Donald Trump.

