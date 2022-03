Equador remove restrições de capacidade e reabre vida noturna

Quito, 18 Mar O Equador voltará a ter empresas, estabelecimentos privados e espaços públicos cheios de 100% de capacidade depois que suas autoridades eliminaram quaisquer restrições de capacidade nesta sexta-feira e também decretaram a reabertura da vida noturna. Em sua última resolução, o Comitê Nacional de Operações de Emergência (COE) deu luz verde para a capacidade total em “eventos econômicos, comerciais, culturais, recreativos, esportivos e públicos de massa”. Isso também inclui jogos de futebol, tanto na liga equatoriana de futebol quanto em clubes internacionais e nacionais de futebol, onde a Federação Equatoriana de Futebol (FEF) solicitou que a partida de 29 de março contra a Argentina fosse disputada com o Estádio Monumental de Guayaquil. Somente unidades de transporte terrestre público, como ônibus, devem continuar operando sem transportar passageiros em pé, portanto, sua capacidade máxima no momento depende do número de assentos disponíveis. Da mesma forma, o COE nacional instou os empresários a “abrirem com 100% de capacidade atividades como bares, discotecas, karaokê e restaurantes”, dando lugar ao retorno à vida noturna normal no país. PRIMEIROS CASOS DE BA.2 Essa decisão de levantar todos os limites de capacidade ocorre dois dias depois que o Ministério da Saúde Pública relatou os cinco primeiros casos no país de BA.2, uma subvariante do omicron que ainda não se provou ser mais letal. As únicas restrições que permanecem para o controle da pandemia de covid-19 em espaços públicos são a obrigação de usar máscara tanto em ambientes internos como externos, a desinfecção periódica das mãos e a exigência de apresentação do certificado de vacinação para entrada em estabelecimentos ou reuniões de massa. O cartão de vacinação continuará a ser exigido para todas as pessoas com mais de 12 anos de idade, exceto para entrar em centros de atividades essenciais, como saúde, educação, trabalho e serviços públicos. ESCOLAS VOLTAM AO NORMAL O COE também ratificou a permissão para que as escolas funcionem normalmente, sem limite de alunos em sala de aula, algo que mais de 1,8 milhão de estudantes dos Andes e da Amazônia do Equador já começaram a fazer esta semana, e que a partir de maio estudantes da costa e das Galápagos também farão. Para entrar no país, ainda existe a obrigação de apresentar um certificado de vacinação com pelo menos duas doses recebidas ou, na falta disso, um PCR com resultado negativo cuja amostra tenha sido colhida 72 horas antes do embarque. Atualmente, a incidência de covid-19 no Equador continua baixa, mesmo após os quatro feriados de Carnaval no início de março, onde houve comemorações, encontros e uma grande mobilização de pessoas entre as diferentes regiões do país. Até agora, o Equador registrou mais de 850.000 casos confirmados de covid-19 e mais de 35.000 mortes entre confirmados e suspeitos, embora tenha uma alta taxa de vacinação, com 77% de seus 17,7 milhões de habitantes já vacinados com pelo menos duas doses. CHEFE fgg/lll