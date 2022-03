DANE: A economia do país cresceu 7,8% em janeiro de 2022

El director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Juan Daniel Oviedo, en una fotografía de archivo. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

Juan Daniel Oviedo, diretor do Departamento Administrativo Nacional de Estatística (DANE), divulgou os números do que tem sido um aumento na economia da Colômbia em janeiro deste ano. Essas informações são baseadas nos números de 2021 da mesma data.

A entidade estatal informou sobre as atividades que mais contribuíram para o crescimento econômico, destacando transporte e armazenamento, comércio, hospedagem e serviços de alimentação, classificados como terceiros, que responderam por 6,3% dos 7,8% pontos registrados no aumento da economia colombiana.

No entanto, embora os números dêem um ar de melhoria, janeiro de 2022 em comparação com dezembro de 2021 diminuiu 2,2 pontos, uma correção usual devido ao desmantelamento dos negócios durante a temporada de Natal.

Enquanto isso, algumas atividades como financeiras e de seguros foram afetadas com uma queda de 28,6%, tomando também janeiro de 2021 como referência e até pouco mais de 25% em relação a 2020.

“Isso se deve ao último pagamento da compensação associada ao projeto Hidroituango”, comentou o diretor da entidade.

Nesta sexta-feira, os resultados do Indicador ISE de Monitoramento Econômico foram apresentados através de uma conferência de imprensa liderada pelo diretor Oviedo. Também se destacaram as atividades artísticas, culturais e de entretenimento cresceram.

De acordo com o chefe do DANE, isso se deveu à flexibilidade dada às medidas de biossegurança em relação à Covid-19 e suas diversas medidas até agora este ano nos diferentes espaços e eventos que acontecem no país, o que inclui maior capacidade em bares, restaurantes, locais de recreação e esportes, como bem como locais ao ar livre onde os shows são realizados.

IMAGEM DE ARQUIVO REFERENCIAL. Um funcionário conta notas de peso colombiano em uma loja em Bogotá. Colômbia. 28 de dezembro de 2018. REUTERS/Luisa Gonzalez

“Esta é uma contribuição para o efeito do levantamento das restrições de mobilidade e capacidade que estavam afetando a reativação de atividades artísticas e de entretenimento”, comentou Juan Daniel Oviedo.

Enquanto isso, na variação mensal que foi de -2,2%, a DANE garante que foi graças a uma diminuição na atividade agrícola e na extração, que acabou resultando em uma redução de 0,3% quando ficou em 2,7%.

Por outro lado, atividades secundárias como a produção de têxteis, alimentos e bebidas e tudo o que tem a ver com a fabricação de objetos à base de petróleo, borracha e outros materiais contribuíram 1,8% para o crescimento econômico do país, com 12,4 pontos percentuais sendo a figura dentro do variação anual apresentada.

Finalmente, o diretor da DANE conclui com o crescimento anunciado da economia do país: “Isso reflete que o crescimento da atividade econômica e do emprego em janeiro ampliou sua lacuna de crescimento, um elemento que deve ser levado em consideração na dinâmica de recuperação econômica e emprego”.

Os valores ponderados de cada uma das atividades foram, portanto, de acordo com seu aumento: atividades primárias (12,8%), secundárias (17,4%) e terciárias (69,8%), de acordo com o relatório da entidade estatística nacional.





