Crianças com altas habilidades: a escola está pronta para elas?

Crianças com altas habilidades (AACC) são aquelas que têm uma capacidade de aprendizagem acima da média e uma maneira radicalmente diferente de aprender, o que as diferencia de outras crianças de sua idade. Pode ser uma questão intelectual, mas também um tema motor, artístico ou outro. Ou seja, altas capacidades não se limitam ao intelectual. São crianças que, em geral, têm uma forma de aprender que difere da forma tradicional de ensinar na maioria das escolas e, muitas vezes, ficam entediadas nas aulas. Vamos imaginar um mundo que está indo muito lento para eles. E, além disso, eles são convidados a esperar. Existem certas características comuns às crianças com altas habilidades:

- São crianças muito curiosas, às vezes muito intensas, e fazem muitas perguntas.

- Eles adoram aprender e o fazem rápido.

- Eles têm um vocabulário muito desenvolvido.

- Eles resolvem as tarefas escolares à sua maneira.

- Eles gostam de conversar com adultos.

- Eles têm um desenvolvimento cognitivo avançado que lhes permite aprender por conta própria.

- Eles formaram opiniões sobre assuntos diferentes.

- Eles têm uma percepção profunda das coisas ao seu redor.

- Eles têm uma memória prodigiosa.

- Eles têm a capacidade de ver situações de diferentes ângulos e explorar alternativas. Eles são muito criativos.

- São perfeccionistas.

- São sensíveis. Às vezes, é demais.

Alunos altamente qualificados podem ser talentosos, talentosos ou excepcionalmente qualificados. Eles podem se destacar em todas as áreas, ter talentos em áreas específicas ou se destacar em outras. Mas eles também podem apresentar dificuldades de aprendizagem, seja porque nunca adquiriram hábitos de estudo ou porque sua motivação diminuiu. São meninos que muitas vezes se sentem como a ovelha negra do grupo e sofrem do ridículo ao bullying. Eles também podem, por medo dos sobrecarregados, tentar passar despercebidos, tentar se encaixar. Não encontrando nenhum estímulo que os motive, eles se distraem ou se comportam de alguma forma perturbadora. Ou eles se isolam. Isso é particularmente perceptível nas meninas, que tendem a mascarar seus talentos para tentar se encaixar. É muito difícil desenvolver todo o potencial desses meninos em um ambiente hostil.

Portanto, altas habilidades nem sempre são sinônimos de sucesso acadêmico. A falta de hábitos de estudo e a falta de motivação são uma combinação explosiva que muitas vezes acaba em crianças que abandonam a escola.

É necessário fomentar, cultivar e desenvolver os talentos especiais desses alunos e incentivá-los a aplicar o pensamento lateral a ideias, questões e situações complexas, mesmo que alguns deles exijam apoio para a aprendizagem em outras áreas.

Infelizmente, o sistema continua a nos dizer o que deve ser estudado, de que forma e como aprendê-lo. Em um modelo tradicional de educação, tudo é feito de forma padronizada: todos fazem a mesma coisa e ao mesmo tempo. Mas hoje, ter todos os seus alunos fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo não gerará mais nenhum valor agregado.

Uma instrução personalizada leva o aluno como ponto de partida. Se cada um de nós aprende no seu próprio ritmo, tem preferências sobre como aprender e gosta de maneiras diferentes, é lógico que aprenderíamos mais de forma personalizada, do que como se fôssemos parte de uma linha de produção. Devemos permitir que os alunos gerenciem sua própria autonomia. Isso significa focar a atenção neles, permitindo que eles explorem e aprendam de acordo com seus próprios estilos e incentivando sua própria responsabilidade.

Assim como há estudantes que precisam de mais apoio ou acompanhamento, há outros com altas habilidades que também precisam seguir caminhos diferentes. Essas trajetórias envolvem o redesenho do conteúdo para permitir que eles atinjam todo o seu potencial. Como isso parece refletido em uma sala de aula? Em primeiro lugar, realizando um enriquecimento curricular, isto é, com slogans mais complexos que os estimulam. Outras opções para acompanhar crianças com altas habilidades seriam incentivá-las a encontrar outros alunos, talvez do mesmo ciclo, mas não necessariamente do mesmo curso, que tenham os mesmos interesses (robótica, escrever poesia, analisar histórias, como construir algo, etc.) e se adicionarem vários alunos com o mesmo interesse, um workshop é aberto sobre esse assunto. O interessante disso é que eles são os únicos que devem administrar a si mesmos. Autoconhecimento, habilidades de comunicação, tomada de decisões, resolução de problemas, etc. devem funcionar aqui. Eles também podem se reunir para preparar e participar de um hackathon ou alguma competição que os estimule. A ideia é sempre desafiá-los a realizar seu maior potencial, não puni-los com mais tarefas. Além disso, é necessário monitorar o aluno e ver se esse aprofundamento ou expansão do conteúdo o favorece, não é suficiente ou se talvez seja necessária uma aceleração gradual. Em caso de dúvida, a Asociación Altas Capacidades Argentina, por meio de seus profissionais, aconselha e acompanha pais, professores e gerentes.

Vamos acelerá-los? O grande dilema. E se uma criança de quatro anos souber perfeitamente como funciona o sistema digestivo ou circulatório? Vamos mandá-lo para a faculdade? Não, porque ele sentiria falta de aprender tantas outras coisas pertinentes à sua idade, que ele deve aprendê-las no nível inicial, a partir de normas, regras, vínculos, trabalho em grupo, etc Há questões evolutivas de desenvolvimento, marcos que ele tem que alcançar que não dependem de conteúdo acadêmico. Por outro lado, o fato de se destacarem em uma disciplina específica não implica que eles possam precisar desenvolver outras áreas, ou algumas habilidades socioemocionais, especialmente se eles lutam para se relacionar com seus colegas ou outras pessoas.

Há casos em que as crianças também estão avançando social e emocionalmente. Lá, talvez, se possa pensar em uma aceleração de um ano se eles tivessem uma capacidade de aprendizagem de acordo com uma idade superior. Mas não devemos esquecer que os meninos não são “apenas uma cabeça”. O fato de eles conhecerem o conteúdo não significa necessariamente que eles devam ser avançados. A escola é o lugar por excelência para socializar. Os meninos devem estar com seus colegas não apenas cronológicos, mas também interesses. Que restrição emocional uma sala de aula pode oferecer quando estamos separados por 3, 4 ou 5 anos um do outro? Do que eles estão falando, o que eles jogam, o que acontece em aniversários ou reuniões sociais? A realidade é que devemos sempre priorizar as necessidades das crianças, ver o que elas precisam para alcançar seu maior potencial e gerar oportunidades de aprendizado significativas para elas. Desde o trabalho de projeto, design de aprendizagem universal, agrupando-os com outras crianças de outros cursos para projetos especiais com os quais possam compartilhar interesses ou expandir o projeto curricular, são opções válidas que devemos considerar.

Como podemos ver, essa situação não se limita ao cognitivo, por isso é essencial que o sistema se adapte ao aluno e não que o aluno se adapte ao sistema. Precisamos de uma educação para todos. Quando uma criança se sente ignorada, devemos nos perguntar se o sistema está funcionando como deveria ou se, talvez, devemos fazer ajustes para incluir todos. Não só alguns.

