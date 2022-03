Costa Rica com Keylor Navas para a tripla data final da Concacaf

A Costa Rica terá várias ausências importantes antes da data de eliminação tripla da Concacaf para a Copa do Mundo Catar-2022, embora tenha sua grande figura, o goleiro Keylor Navas.

O técnico Luis Fernando Suárez revelou nesta sexta-feira a lista de equipes com as quais enfrentará os jogos contra Canadá, El Salvador e Estados Unidos que definirão se a Costa Rica chega à Copa do Mundo.

A Costa Rica, que nos últimos anos diminuiu seu volume de exportação de jogadores de futebol, chamou apenas sete legionários, incluindo Navas, o goleiro do PSG. As outras 20 chamadas são do nível local.

Os nomes que virão do exterior são Juan Pablo Vargas (Milionários, Colômbia), Francisco Calvo (San Jose Earthquakes, EUA), Ronald Matarrita (Cincinatti FC, EUA), Bryan Oviedo (Copenhagen FC, Dinamarca), Alonso Martinez (Lommel, Bélgica) e Joel Campbell (Monterrey, México).

O 'Sele' ocupa o quinto lugar na octogonal da Concacaf, com 16 pontos em 11 partidas, no momento fora da qualificação direta (três vagas para a Concacaf) e do playoff contra a Nova Zelândia.

Antes da data tripla, os três primeiros lugares estão nas mãos do Canadá (25), Estados Unidos (21) e México (21).

A Costa Rica receberá os canadenses na quinta-feira, 24 de março, visitará El Salvador no dia 27 e será local no dia 30 para os Estados Unidos.

O convocado:

Guarda-redes: Keylor Navas (Paris Saint-Germain, França), Leonel Moreira (Alajuelense), Esteban Alvarado (Herediano).

Defensores: Kendall Waston (Saprissa), Juan Pablo Vargas (Milionários, Colômbia), Daniel Chacon (Cartaginés), Keysher Fuller (Herediano), Carlos Martinez (San Carlos), Francisco Calvo (San Jose Earthquakes, EUA), Ronald Matarrita (Cincinatti FC, EUA), Ian Lawrence (Alajuelense), Bryan Oviedo (Copenhagen FC, Dinamarca).

Folhetos: Yeltsin Tejeda (Herediano), Orlando Galo (Herediano), Youstin Salas (Grécia), Douglas López (Santos). Celso Borges (Alajuelense), Bryan Ruiz (Alajuelense), Brandon Aguilera (Guanacasteca), Gerson Torres (Herediano), Carlos Mora (Alajuelense), judeu Bennette (Herediano), Alonso Martinez (Lommel, Bélgica).

Avançados: Joel Campbell (Monterrey, México), José Guillermo Ortiz (Herediano), Johan Venegas (Alajuelense), Anthony Contreras (Guanacasteca).

DT: Luis Fernando Suárez

dg/ol