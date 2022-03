Constitucional boliviano declara a desqualificação de Morales “ilegal” em 2020

La Paz, 17 Mar O Tribunal Constitucional (TC) da Bolívia declarou “indevida e ilegal” a desqualificação que um tribunal judicial emitiu em 2020 contra a nomeação do ex-presidente Evo Morales como senador e ordenou que “compensação financeira” fosse feita devido à restrição de seu direito a ser candidato. O acórdão constitucional que ficou conhecido esta quinta-feira estabelece “reparação integral dos direitos violados” do ex-presidente boliviano e prevê uma série de ações depois de declarar a “nulidade” de uma decisão judicial de outubro de 2020 que deu o motivo de uma decisão anterior do Supremo. Tribunal Eleitoral (TSE) pela desqualificação de Morales. O parecer do TC admite a “classificação dos danos” e estabelece a “consequente compensação económica” a favor de Morales, que incorporam “despesas judiciais”, “lucros cessantes” e “danos consequentes causados pelas autoridades arguidas”. Também determina que o órgão eleitoral do país deve formular regulamentos “oportunos e apropriados” para evitar tais situações. O PLANO DE FUNDO Para as eleições gerais de 2020, nas quais também foram eleitos membros do Senado e da Câmara dos Deputados, o nome de Morales foi apresentado como candidato a primeiro senador pelo departamento de Cochabamba, mesmo estando na Argentina como refugiado político. O TSE havia determinado desqualificar Morales por não cumprir a exigência de residir no país conforme consta na Constituição, o que fez com que seus advogados continuassem o processo na Justiça para argumentar que ele deixou o país por não ter “garantias constitucionais”. Naquela época, Morales tinha em vigor uma série de denúncias sobre supostos crimes de genocídio, terrorismo, fraude eleitoral e estupro estatutário, perante as quais o Ministério Público havia emitido mandados de prisão, sob acusações apresentadas pelo governo interino da ex-presidente Jeanine Áñez. Após as eleições de 2019, que mais tarde foram anuladas, houve uma série de protestos de setores anti-Morales que denunciaram fraudes eleitorais e levaram à renúncia do então presidente, embora ele afirmasse que de fato havia ocorrido um “golpe de Estado”. Morales deixou o país primeiro para o México, como solicitante de asilo, e pouco depois foi para a Argentina, onde especificou que havia pedido a mesma condição para, a partir daí, também realizar o trabalho de líder de campanha de seu partido, o Movimento pelo Socialismo (MAS). A sentença que foi ouvida esta quinta-feira indica, numa das suas partes mais importantes, que um elemento “que não foi considerado nem analisado” foi o argumento da defesa de Morales que mencionava que por “força maior” a sua residência permanente se tornou intermitente. O TC estabeleceu que um precedente constitucional no que diz respeito à “exceção” de residência “não foi totalmente implementado” e, portanto, “o devido processo legal foi afetado”. Em declarações à comunicação social, o senador da empresa de oposição Creemos Centa Rek especificou que esta decisão constitucional foi emitida em 7 de maio de 2021 e que era de facto “uma carta salva” por Morales aparecer como uma “vítima” e não aparecer como alguém que “cometeu uma fraude eleitoral”. Após a crise de 2019, a Bolívia vive uma polarização latente, que muitas vezes se manifesta nas ruas, entre aqueles que afirmam que esses eventos foram devidos a fraudes eleitorais e o Governo que junto com o MAS insiste que houve um “golpe de Estado”. CHEFE grb/ysm/laa