Companhia petrolífera paraguaia corta combustíveis novamente para neutralizar protestos

Assunção, 18 Mar O Governo do Paraguai anunciou na sexta-feira que a petrolífera estatal reduzirá mais uma vez o preço de dois dos combustíveis mais consumidos no país, na tentativa de desarmar bloqueios de estradas que já completaram cinco dias. O ministro do Interior, Federico González, disse em entrevista coletiva que a Petroleos Paraguayos (Petropar) vai cair 500 Guaraníes (0,072 centavos) por litro de diesel tipo III a partir de segunda-feira e 300 Guaraníes (0,043 centavos) para gasolina de 93 octanas. Este é o segundo corte em menos de uma semana no custo desses combustíveis, uma vez que quinta-feira um desconto de 500 guaraníes havia sido aplicado a esses combustíveis. González indicou que isso levaria a uma redução de 1.000 guaraníes (0,14 centavos) por litro de diesel tipo III e 800 guaraníes (0,11 centavos) para gasolina de 93 octanas. A medida será aplicada aos postos de gasolina da Petropar e não vincula distribuidores privados, que podem definir livremente seus preços. A iniciativa foi acordada depois que o Senado se recusou a discutir em uma sessão especial um projeto de lei executivo para criar um fundo de estabilização do preço do combustível a ser financiado por um empréstimo internacional. Confrontado com a recusa dos senadores, o ministro das Finanças, Óscar Llamosas, explicou na conferência de imprensa que o Governo vai apresentar uma nova iniciativa à Câmara Alta na segunda-feira, desta vez com um fundo que subsidia apenas a Petropar e não os privados. O mecanismo poderia ser financiado pelas contribuições da petrolífera para as autoridades fiscais e através de impostos, incluindo o seletivo para consumo. Esse imposto afeta produtos não considerados essenciais ou poluentes ao meio ambiente, como combustíveis. O corte foi anunciado quando o país completa seu quinto dia de bloqueios intermitentes ao longo das principais rotas, que ameaçam gerar escassez e afetaram a circulação de veículos particulares e serviços públicos. A redução dos preços da Petropar gerou reações mistas entre os manifestantes, pois enquanto alguns anunciaram que levantariam os protestos hoje, outros disseram que estavam dispostos a esperar que o Congresso endossasse a iniciativa do Executivo.