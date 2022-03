Cerca de 130 pessoas resgatadas vivas do bombardeado teatro Mariupol

Odessa (Ucrânia), 18 Mar Pelo menos 130 pessoas foram resgatadas vivas do abrigo antiaéreo construído sob o Teatro Dramático na cidade ucraniana de Mariupol, bombardeado há dois dias em um ataque que Kiev atribui ao exército russo. A comissária para os Direitos Humanos do parlamento ucraniano, Liudmyla Denisova, ofereceu esta sexta-feira estes dados sobre a evacuação de pessoas presas nas instalações atacadas na quarta-feira nesta cidade portuária no sul da Ucrânia, às margens do Mar de Azov, informou a agência Interfax-Ucrânia. “Neste momento, sabemos que 130 pessoas foram evacuadas, mas, de acordo com nossos dados, há mais de 1.300 pessoas que estão nesses porões, neste abrigo antiaéreo”, disse Denisova, que não especificou mais sobre o número de pessoas presas e seu status. “Oramos para que todos estejam vivos, mas por enquanto não há informações sobre eles”, acrescentou o comissário ucraniano, que também explicou que as equipes de resgate continuam trabalhando no local. O teatro, que foi completamente destruído, abriga um porão que, segundo as autoridades ucranianas, servia regularmente de refúgio para entre 1.000 e 1.200 pessoas. As autoridades locais relataram a destruição do prédio, mas desde então não foi possível confirmar o número de pessoas que poderiam estar nele no momento do atentado. Em declarações à BBC, o parlamentar ucraniano Dmytro Gurin, cujos pais estão presos naquela cidade, disse quinta-feira que a maioria dos refugiados no teatro “sobreviveu”, e encontrou mais de mil mulheres e crianças presas no porão do prédio destruído. Mariupol, uma cidade de meio milhão de habitantes, está sitiada pelas tropas russas há quase três semanas e quase não tem suprimentos básicos de alimentos, remédios, água potável, gás ou eletricidade. Quase 70 por cento das casas da cidade foram danificadas pelos atentados e algumas delas não poderão ser restauradas, indicando que pode haver um grande número de vítimas em seus escombros, disse Denisova em declarações reproduzidas pela agência Ukrinform. “É claro que toda a infraestrutura foi destruída. Precisamos entregar ajuda humanitária, porque as pessoas estão nos porões há 17 dias sem comida. Falta pão. Portanto, é extremamente importante que haja um acordo sobre a transferência de ajuda humanitária”, disse o parlamentar. As autoridades russas negaram que seu exército tenha sido responsável pelo ataque ao teatro.