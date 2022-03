Borja Iglesias: “Um dia difícil”, mas “há um final emocionante para a temporada”

Sevilla, 16 O centro-avante do Mar Betis, Borja Iglesias, lamentou a derrota pela buzina de sua equipe para o Eintracht na segunda rodada da Liga Europa e, apesar do golpe de “um dia difícil de digerir”, disse que o confronto “escapou” deles porque a equipe está “totalmente convencida do que faz” e tem “uma última esquerda de temporada emocionante”. Borja Iglesias saiu aos 78 minutos da partida para substituir o brasileiro William José Da Silva e doze depois ele marcou o gol que deu o empate aos noventa minutos e teve a oportunidade de marcar no prolongamento outro de um cabeceamento que foi para a trave do Eintracht. Ele descreveu, em declarações à televisão Betis, como “uma pena” não marcar o que teria sido o gol da classificação betica e explicou que veio de como a bola chegou até ele, antes de enfatizar que, apesar do trabalho árduo da noite em Frankfurt, a importância que a equipe está “totalmente convencida do que faz”. O punta galego lamentou a derrota, embora tenha aprendido que a equipe está “super envolvida” e com os desafios da Liga e da final da Copa del Rey em 23 de abril, que é “a chave” de uma final de temporada que previu como “emocionante” e com “desafios muito importantes”. “Vamos aproveitar tudo”, disse o 'Panda' depois de uma noite “difícil” de esquecer e na qual ele tirou o positivo do envolvimento de todos os jogadores no projeto de Manuel Pellegrini.