Bolsonaro usa cocar de penas em homenagem às suas políticas indígenas

Brasília, 18 Mar O presidente brasileiro Jair Bolsonaro, usando um cocar de penas e com membros de várias tribos, recebeu o reconhecimento de seu próprio governo na sexta-feira por sua política indígena, rejeitado pela maioria dos povos indígenas. "Somos exatamente iguais. Todos nós viemos à Terra pela graça de Deus", disse Bolsonaro, com uma indígena nos braços, ao receber a Medalha do Mérito Indígena, criada em 1972 pela ditadura que governava o país na época. De acordo com o Ministério da Justiça, que concedeu este prêmio ao líder da extrema-direita, é um "reconhecimento de seus importantes serviços, de natureza altruísta, relacionados ao bem-estar, proteção e defesa das comunidades indígenas". "Você chegou aqui muito antes de nós, mas com o tempo nos integramos", disse Bolsonaro com um cocar de penas vistoso na cabeça e dirigindo-se a dezenas de indígenas que participaram da cerimônia. "Tudo o que queremos é que façam em sua terra o que fazemos na nossa", porque "somos irmãos, somos amigos e não somos diferentes", disse ele em uma clara referência a um projeto que seu governo está promovendo para liberar a exploração de recursos minerais e florestais em reservas indígenas. O prêmio foi imposto a ele em um momento em que o governo está pressionando o Congresso para acelerar a discussão deste projeto, resistido pela grande maioria dos povos indígenas, que temem o impacto ecológico da liberação de atividades produtivas que agora são proibidas por lei em suas reservas. Nas últimas semanas, Bolsonaro argumentou, entre outros argumentos, que as terras indígenas são ricas em potássio e outros minerais necessários para produzir fertilizantes, que estão se tornando escassos devido às sanções econômicas impostas à Rússia após sua invasão da Ucrânia. Bolsonaro chegou ao poder em janeiro de 2019 e, desde então, como havia prometido em sua campanha, não reconheceu "um milímetro" de novas terras indígenas e incentivou a mineração artesanal, em sua maioria de natureza ilegal e que é fonte de conflitos violentos e invasões de reservas. Também reduziu progressivamente os orçamentos para a proteção dos povos indígenas, assim como aqueles relacionados ao meio ambiente e áreas protegidas. Diante dessas políticas, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), um dos maiores grupos representativos das etnias brasileiras, apresentou no ano passado uma acusação de genocídio contra o chefe de Estado perante o Tribunal Penal Internacional.