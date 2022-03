As chaves para o novo acordo entre a Argentina e o FMI

Buenos Aires, 18 Mar O novo endividamento da Argentina com o Fundo Monetário Internacional (FMI), aprovado nesta quinta-feira pelo Parlamento argentino, permitirá refinanciar dívidas de cerca de US $45 bilhões e envolverá políticas fiscais e monetárias destinadas a reduzir os desequilíbrios econômicos em o país sul-americano. Estas são as chaves para o novo programa de instalações ampliadas que agora terá que ser aprovado pelo Conselho de Administração do Fundo para entrar em vigor: 1. DESEMBOLSOS O acordo inclui financiamento de cerca de US $45 bilhões, equivalente aos desembolsos que a Argentina recebeu sob o acordo “standby” assinado em 2018, que consiste no valor dos vencimentos pendentes previstos nesse contrato mais o valor dos reembolsos de capital já feitos entre setembro de 2021 e Janeiro passado. Com os onze desembolsos que recebe, a Argentina enfrentará os pagamentos até 2024 previstos no programa de 2018 e o restante será aplicado ao fortalecimento das reservas monetárias do Banco Central, que atualmente estão em torno de 37.031 milhões de dólares. 2. DURAÇÃO DO PROGRAMA O programa dura 30 meses em termos de acordo de política econômica e revisões trimestrais — dez no total —, mas a Argentina terá que devolver os desembolsos recebidos em 12 parcelas semestrais a serem pagas entre 2026 e 2034. Para autorizar cada novo desembolso, as revisões avaliarão o cumprimento de três critérios quantitativos de desempenho: redução do déficit fiscal primário, redução do financiamento ao Tesouro pelo Banco Central e acumulação de reservas monetárias. 3. METAS FISCAIS O acordo estabelece uma redução gradual do déficit fiscal primário, do equivalente a 3% do PIB em 2021, para 2,5% este ano, 1,9% em 2023 e 0,9 por cento em 2024, metas que a Argentina pretende alcançar com uma expansão “moderada” dos gastos reais que não retardará o crescimento econômico (de 10,3% em 2021 para um aumento projetado nos gastos reais 3,5-4,5% em 2022), combinado com um fortalecimento da arrecadação de impostos e melhorias na administração tributária. Foi acordado reduzir os subsídios de energia do governo (0,6% do PIB em 2022) para melhorar a composição dos gastos públicos, uma medida que envolverá aumentos tarifários segmentados no consumo de gás e eletricidade. O Tesouro será financiado através de uma expansão da colocação da dívida do peso argentino no mercado interno (cerca de 2% do PIB por ano durante 2022-2024) e através do aumento do financiamento por organizações internacionais e acordos bilaterais (0,4% do PIB por ano durante 2022-2024), o que permitirá uma redução na forma de assistência monetária gradual pelo Banco Central. 4. ASSISTÊNCIA TESOURARIA E TAXAS DE JUROS O entendimento prevê que a assistência monetária do Banco Central ao Tesouro subirá do equivalente a 3,7% do PIB em 2021 para 1% este ano, para 0,6% em 2023 e para zero em 2024. Taxas de juros reais positivas também serão buscadas para impulsionar a demanda por ativos em pesos argentinos, a fim de aumentar o financiamento ao Tesouro por meio do mercado de dívida doméstica. 5. INFLAÇÃO Um dos principais objetivos do programa é reduzir a inflação alta persistente, que foi de 50,9 por cento em 2021. Projeta-se que a taxa de inflação diminua para uma faixa de 38-48 por cento em 2022, 34-42 por cento em 2023 e 29-37 por cento em 2024. A Argentina e o FMI concordaram que resolverão esse problema por meio de uma abordagem multifacetada. Isso inclui tudo, desde uma redução na emissão monetária até acordos de preços e salários e expectativas “ancoradas”. Outras medidas também serão tomadas com o objetivo final de reduzir a instabilidade cambial que acaba impactando a inflação. 6. POLÍTICA DE TAXAS DE CÂMBIO E RESERVAS De acordo com o governo argentino, não haverá correções abruptas na taxa de câmbio, mas haverá ajustes para garantir a competitividade de médio prazo da taxa de câmbio efetiva real. Procurará acumular reservas internacionais para promover a resposta a choques externos e contribuir para uma maior estabilidade. A meta é aumentar as reservas internacionais líquidas em $15 bilhões ao longo do programa: $5,8 bilhões em 2022, $4 bilhões em 2023 e $5,2 bilhões até 2024. CHEFE nk/cjn/lll