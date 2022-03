Ariana DeBose, da Broadway ao Oscar: “Nunca tive tanta visibilidade”

Javier Romualdo Los Angeles (Califórnia), 18 de março (EFEUSA). - Ariana DeBose só está perdendo o Oscar porque em um ano ela ganhou tudo: Bafta, Critics Choice, SAG Awards e Globos de Ouro. Mas a atriz de “West Side Story”, que passou uma década no palco antes de levar a bola no cinema, sabe que está em outra fase de sua carreira. “Nunca tive visibilidade assim. Trabalho desde os 18 anos e agora tenho 31 anos, então ter desempenhado um papel tão bem recebido está me dando a oportunidade de falar muito sobre mim”, explica DeBose em uma videochamada com a Efe. A atriz, nascida nos EUA e de origem porto-riquenha, está dando o último impulso à sua campanha de promoção para ganhar o Oscar de Melhor Performance Coadjuvante por dar vida à histórica Anita de “West Side Story”. Com o período de votação agora aberto para os membros da Academia de Hollywood, seu nome aparece nas piscinas bem acima do resto dos candidatos: Kirsten Dunst (“O Poder do Cão”), Aunjanue Ellis (“Rei Richard”), Jessie Buckley (“A Filha Perdida”) e Judi Dench (“Belfast”). Não existe um meio, capa de revista ou cartaz publicitário que resista ao furacão DeBose, cujos créditos de Hollywood são contados nos dedos de uma mão e incluem a versão televisiva do musical “Hamilton” e o filme musical “The Prom”. “Tudo isso me lembrou que ser famosa ou reconhecida é diferente de ser atriz. Nunca tive vontade de ser influente, nunca foi a minha liga”, reconhece. ANITA DE “WEST SIDE STORY”, UM PAPEL QUE ABENÇOA A ATRIZ QUE O INTERPRETA Mas o papel dado por esta recente exposição parece abençoar a atriz que a assume: Na nova versão de “West Side Story”, dirigida por Steven Spielberg, DeBose é Anita, a mesma que Rita Moreno interpretou na adaptação de 1961. Moreno então se tornou a primeira mulher hispânica a ganhar o Oscar, o mesmo que DeBose está prestes a ganhar. Por isso, na cerimônia Critics Choice, a jovem agradeceu Moreno “por abrir o caminho” para outras atrizes latinas, depois de ganhar um prêmio pelo qual a veterana também estava competindo por seu pequeno papel na nova adaptação do musical. O que parecia um ciclo de encerramento, na verdade, esconde a abertura de muitas oportunidades, porque a Anita que DeBose dá vida é muito diferente da do filme original. “Sou afro-latina, ando pelo mundo de uma maneira diferente e acho que isso a torna (Anita) diferente”, explica. Eu queria explorar tópicos como aceitação e pertencimento.” Foi o que Spielberg foi dito na fase final do casting de “West Side Story” quando, depois de demonstrar suas habilidades de canto e dança, ela disse que era “apertada”, negra, e que, portanto, “sua Anita também seria”. “HOLLYWOOD RETRATA O QUE ELE PENSA SER A EXPERIÊNCIA LATINA NOS ESTADOS UNIDOS” O personagem, que repete essas palavras em espanhol perfeito no filme, acabou expandindo os desafios identitários refletidos no roteiro de um filme que, se se destacou por alguma coisa, é porque alimentou tensões raciais na Nova York do século XX. “Hollywood se acostumou a retratar o que eles acham que é a experiência vivida pelos latinos nos Estados Unidos. (...) Mas há muitas maneiras de viver e prosperar nos EUA como pessoa hispânica. Estamos apenas arranhando a superfície”, diz. Um discurso que é interessante para Hollywood, onde já está garantido projetos futuros que vão desde filmes de espionagem (“Argylle”) até ficção científica (“I.S.S.”). Seu trabalho na Broadway forneceu-lhe as melhores ferramentas como intérprete e é por isso que para ela “não há diferença em como um personagem é criado, mas em entender quem é seu público”. Se a fama vem “como um derivado de seu trabalho”, seja bem-vindo, mas para DeBose a prioridade é outra. “Adoro ser atriz e vou continuar atuando, dançando e cantando o máximo que me for permitido”, promete ela. ÉFESO romu/agf (foto)