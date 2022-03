Apple Chile: as 10 músicas mais ouvidas desta sexta-feira, 18 de março

Empresas da indústria musical e artistas encontraram nas plataformas de streaming uma alternativa para que as músicas alcancem mais pessoas e mais países, um bom exemplo disso foi a Apple, que ganhou vantagem e já está posicionada como uma das formas favoritas de usar pelo público chileno.

No entanto, diante de um amplo catálogo de músicas, é fácil perder as notícias ou as músicas mais ouvidas do momento, e é por isso que a Apple oferece sua lista das músicas atualmente conquistadas para seus usuários.

Deixamos a lista abaixo:

1. ULTRA SOLO

O sucesso da colheita é sinônimo de Polimá Westcoast e Pailita. Portanto, não é de surpreender que sua nova produção, chamada ULTRA SOLO, tenha estreado em primeiro lugar na época. Quem mais poderia se orgulhar de ter tantas reproduções de alta qualidade?

2. Uma noite em Medellín

3.

novidade de El Jordan 23 e Standly, Dancing, vai diretamente para o terceiro lugar na lista de favoritos. Ele alcançará o precioso número um nas preferências?

4. MAMIII

5. Desesperado

Se falamos sobre os mimados do público, devemos mencionar Rauw Alejandro e Chencho Corleone. Talvez seja por isso que Desperados estreia no ranking diretamente em quinto lugar.

6. Bastão

7. Anti sapo

8. Put (feat. Pailita, Young Cister, Jairo Vera, Harry Nach, Floresta, Julianno Sosa & Franco The Gorilla) Remix

Com uma diferença favorável de 1, Coloque-o (Parceria. Pailita, Young Cister, Jairo Vera, Harry Nach, Forest, Julianno Sosa & Franco El Gorilla) Remix de Balbi El Chamako, El Bai e Marcianeke está hoje em 8º lugar na lista de músicas preferidas pelos ouvintes.

9. Desculpe BB:/

O single mais recente de Tainy, Bad Bunny e Julieta Venegas já é visto como um novo clássico. Lo Siento BB://entre hoje com um passo firme na lista de músicas mais ouvidas nesta plataforma de streaming.

10. O

papel da Sensual Baby Apple na era do streaming

Apple Inc. é uma empresa americana que produz equipamentos eletrônicos, software e também fornece serviços de áudio e vídeo por meio de suas várias plataformas de streaming.

É uma empresa que foi considerada há vários anos como uma das mais marcantes e valiosas do mundo. De acordo com o The Wall Street Journal, em agosto de 2018, a Apple se tornou a primeira maneira de obter uma capitalização acima de US $2 trilhões; este ano, ultrapassou US $3 trilhões.

Entre seus programas, destaca-se o Apple Music, que tem a função de permitir que seus usuários acessem músicas e podcasts.

Através de seu serviço, os usuários de “la manzanita” podem acessar mais de 90 milhões de músicas, mais de 30.000 listas de reprodução e vários podcasts. Como os semelhantes, permite baixar as músicas e ouvi-las offline.

Quanto ao serviço iTunes para assistir séries e filmes, os usuários podem conhecer em tempo real os conteúdos e recomendações não apenas da própria plataforma, mas também dos canais ou serviços que ela oferece, que podem ser desfrutados em tempo real ou baixados e desfrutados sem conexão à internet.

Entre os títulos oferecidos pela empresa estão Acapulco, produzido pelo diretor mexicano Eugenio Derbez; Slow Horses, em que o ator Gary Oldman aparece; dramas coreanos como Pachinko; séries como The Snoopy Show, entre outros.

