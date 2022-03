AMLO comemorou a Expropriação de Petróleo e insistiu em alcançar a autossuficiência energética

O presidente Andrés Manuel López Obrador disse que até 2023 o México poderá alcançar a autossuficiência na produção de gasolina, diesel e turbosines graças ao início das operações na refinaria Dos Bocas, em Tabasco, e pela reabilitação de outras seis refinarias.

Ele acrescentou que, para garantir o refino nessas usinas, o México deixará de exportar petróleo bruto a partir do mesmo ano, por considerar contraditório vender essa matéria-prima e posteriormente importar os combustíveis. Ele acrescentou que a Petroleos Mexicanos (Pemex) conseguiu travar e reverter o declínio da produção e, no final deste ano, extrairá 1,9 milhão de petróleo diariamente. '

Durante a cerimônia de comemoração do 84º aniversário da Expropriação de Petróleo, López Obrador justificou as reformas energéticas, pois permitirão ao governo controlar a produção e distribuição de energia, a fim de atender à demanda do mercado interno.

Da refinaria Lázaro Cardenas em Minatitlán, Veracruz, López Obrador assegurou que em 1938 o então presidente Lazaro Cardenas tomou a decisão de nacionalizar o petróleo e criticou os conservadores que atualmente se opõem à propriedade estatal das empresas populares.

Em 6 de dezembro de 2019, Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional dos Estados Unidos Mexicanos em Tour of the Quesqui Well. (Foto: Presidência)

Depois de agradecer a presença de Lázaro Cardenas Batel, coordenador de assessores da presidência de López Obrado r, o chefe do executivo lembrou que a expropriação do petróleo permitiu ao México ganhar soberania econômica e ressaltou que o petróleo se tornou o motor da economia.

O chefe do Executivo assegurou que os governos neoliberais mostraram seu desprezo pelos recursos do povo e depois de explorar demais campos de petróleo como Cantarell, abandonaram a Pemex, então nos últimos 14 anos houve um declínio na produção.

Nesse sentido, ele garantiu que, desde o início de sua administração, um plano de investimento foi implementado para resgatar a Pemex e, apesar da crise inesperada causada pela epidemia de saúde do coronavírus, a petrolífera não interrompeu o fluxo de recursos para continuar a exploração em diferentes águas rasas. campos e poços de terra. Por esse motivo, a queda na produção foi revertida, observando que quase 1,8 milhão de barris são extraídos atualmente por dia.

Durante a mesma cerimônia, Octavio Romero Oropeza, diretor da Petroleos Mexicanos (Pemex), garantiu que a atual administração de López Obrador está caminhando para a autossuficiência energética, observando que de 2018 a 2022, a Pemex reduziu as importações de gasolina e diesel de quase 800.000 barris por dia para apenas 436.000, representando 48% ao dia. cem.

Ele destacou que desses 436 mil barris por dia que são importados, cerca de 250 mil são produzidos na refinaria Deer Park, que foi totalmente adquirida pela Pemex. Sobre essa usina de refino, ele informou que atualmente está operando em 89 por cento de sua capacidade total.

O diretor da Pemex ressaltou que, com o apoio do Exército, da Marinha e da Guarda Nocional no combate ao roubo de combustível, foram geradas economias de 165 bilhões de pesos em três anos, embora sobre esse assunto o chefe da Sedena tenha reconhecido anteriormente que esse crime ainda é um problema para o país.

López Obrador lembrou que em seu governo não houve aumento nas tarifas de eletricidade ou aumentos significativos nos preços da gasolina. A este respeito, esta sexta-feira o Ministério das Finanças e Crédito Público (SHCP) informou que pela terceira semana consecutiva o estímulo fiscal para a gasolina e o diesel continuará a ser de 100 por cento.

