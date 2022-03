Alberto Fujimori: Keiko Fujimori quebra o silêncio após reintegração do perdão ao pai

A filha de Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, falou pela primeira vez desde que seu pai recebeu a ratificação do perdão concedido a ela em 2017 pelo ex-presidente Peter Paul Kuczynski.

Do lado de fora de sua casa, em San Borja, a ex-candidata presidencial disse à imprensa que, neste momento, o principal para sua família é garantir a saúde do patriarca da família, que é delicado e “bastante frágil”.

“Agora meus irmãos e eu sabemos onde meu pai vai ficar. Veja também todos os detalhes de continuar monitorando sua saúde. Você vai se lembrar, há alguns dias, que ele teve uma crise de fibrilação atrial, combinada com fibrose pulmonar, porque sua situação é bastante frágil”, disse.

“Agora que ele estará em nossa responsabilidade, garantiremos que sua saúde seja razoavelmente controlada. (...) Nessas horas ou dias, temos que ver o local ou o local, os exames médicos, porque sabemos que ele tinha um exame médico. Tentaremos adiá-lo, mas não por muito tempo. Para nós, o mais importante é a saúde do meu pai”, acrescentou.

Sobre a decisão do Tribunal Constitucional (TC), que concedeu habeas corpus ao ex-chefe da estado graças aos votos dos juízes José Luis Sardón, Ernesto Blume e Augusto Ferrero, o líder da Fuerza Popular , disseram esperar cautelosamente que o procedimento burocrático seja realizado para que a liberdade de seu pai seja executada nos próximos dias.

“Como família, cabe a nós esperar pelos próximos passos. Eu ouvi os advogados, Dr. Nakasaki e Dr. Riera, que a resolução vai ser emitida. Imagino que, nos próximos dias, essa resolução tenha que ir para o Judiciário e depois deve ser executada através do INPE (Instituto Penitenciário Nacional do Perú)”, disse.

Quanto aos comentários negativos que vem recebendo por causa do perdão do pai, Keiko Fujimori disse que os detratores “têm o direito” de falar sobre o assunto e optaram por não comentar o assunto.

“No momento, não vou entrar em polêmica. Como você entenderá, como família, somos gratos a Deus, principalmente, porque essa decisão é de justiça depois de vários anos que ansiamos e esperamos. Acima de tudo, por causa dos anos que meu pai está e por causa de seu estado de saúde”, disse.

Finalmente, ele revelou detalhes de como seu pai recebeu a notícia de sua liberdade: “Consegui falar com ele. Ele me ligou, recebeu com cautela (a falha do TC). Acima de tudo, pedimos muita serenidade, porque agora temos que cuidar muito do coração dele”, acrescentou.

Isso coincide apenas horas antes pelo advogado do ex-presidente, Cesar Nakasaki, que comentou que Fujimori Fujimori manteve um longo silêncio quando soube que estava livre novamente.

“Acabei de falar com o Presidente Fujimori e comuniquei a ele a sentença corajosa e histórica que o Tribunal Constitucional desenhou por maioria, (...) ele teve um silêncio profundo e nós demos um grande abraço um ao outro, digo-lhe para aproveitar este momento de felicidade. Ele não sabia da notícia, eu ouvi de você, da imprensa, imaginem ele?” , disse à mídia fora da prisão de Barbadillo.

“(Quando soube da notícia de seu perdão) O presidente ficou emocionado, a pressão está sendo medida. Ele obviamente sentiu um grande alívio porque, como já havíamos conversado com o presidente, era totalmente injusto que ele morresse na prisão. Isso não é uma questão de impunidade, ele está preso há anos, não se trata de evitar a punição, o que se trata de avaliar se é humano um homem morrer na prisão”, continuou.

Deve-se notar que Alberto Fujimori permanecerá até a próxima semana na prisão de Barbadillo, localizada no distrito de Ate, onde cumpria uma pena de prisão de 25 anos.

