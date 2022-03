Agenda informativa America photo para 18 de março de 2022

INFORMAÇÕES GERAIS Mundo.- Monitoramento da pandemia de coronavírus, campanhas de vacinação, o crescimento de infecções e a onda causada pela variante omicron. Lima (Perú) .- Reações à reintegração do perdão concedido em 2017 ao ex-presidente Alberto Fujimori. Tegucigalpa (Honduras) .- A Missão de Observação Eleitoral da União Europeia apresenta o relatório final sobre as eleições gerais em Honduras em 28 de novembro de 2021. Cidade do México (México) .- Conferência de imprensa do presidente Andrés Manuel López Obrador. Bogotá (Colômbia) .- As autoridades eleitorais publicam a contagem final das eleições para o Senado em meio a alegações de supostas fraudes feitas pela coalizão de esquerda Pacto Histórico. Cidade do Panamá (Panamá) .- O presidente da CIDH, Ricardo Pérez Manrique, dá uma entrevista coletiva após uma visita às estações de acolhimento de imigração (MRE) no Panamá. Quito (Equador) .- Professores protestam para exigir melhores salários. Mundo.- Acompanhamento das reações oficiais e manifestações dos cidadãos em torno do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Washington (EUA). - Cobertura da Casa Branca. ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO Tóquio (Japão) .- Semana da Moda de Tóquio. Seul (Coreia do Sul) .- Semana da Moda de Seul. Índia.- Holy Festival. ESPORTE FUTEBOL O diretor técnico do Paraguai, Guillermo Barros Schelotto, anuncia a equipe final para os jogos contra Equador e Perú. Jogos da liga europeia. BASQUETE Jogos da Euroliga. TÊNIS Abra o BNP Paribas Tennis em Indian Wells. AUTOMOBILISMO Prévia do Grande Prêmio de Fórmula 1 do Bahrein. MOTOCICLISMO Antevisão do MotoGP em Lombok. ATLETISMO Campeonato Mundial de Atletismo Indoor em Belgrado. CHEFE Edição Gráfica Table America (57 1) 3214855 Ramal 141 graficabogota@efe.com obm/at/mf