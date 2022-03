A liga francesa faz parceria com o fundo CVC para criar sua empresa comercial

Paris, 18 Mar A Liga Francesa de Futebol Profissional (LFP) anunciou esta sexta-feira que abriu negociações exclusivas com o fundo de investimento CVC para a criação de uma empresa comercial que lhe permitisse vender os seus direitos. Com o pagamento de 1,5 bilhão de euros, a CVC terá 13% dessa empresa, que será avaliada em cerca de 11,5 bilhões, de acordo com o acordo adotado por unanimidade pelo Conselho de Administração da LFP, informou em comunicado. Isso é um pouco menos do que o que a CVC propôs à liga espanhola, com a qual negocia 10% dos direitos em troca de quase 2 bilhões de euros, ou a liga italiana, onde o número sobe para 1,7 bilhão de euros. O Parlamento francês alterou a lei no final de fevereiro passado para permitir a criação desta empresa de exploração comercial essencialmente dedicada à gestão dos direitos televisivos dos clubes franceses. A LFP tinha quatro ofertas em cima da mesa: CVC, Hellman&Friedman, Oaktree e Silver Lake, mas finalmente optou pela primeira. O futebol francês precisa urgentemente de liquidez, após o mau estado das finanças da maioria de seus clubes depois que o grupo espanhol Mediapro quebrou o contrato de transmissão da liga no final de 2020. Soma-se a isso a falta de renda causada pela pandemia. CHEFE LMPG/AC/OG