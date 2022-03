A “guerra com a inflação”: em um clima de tensão, o campo aguarda os anúncios de Alberto Fernández

Num clima de tensão crescente, o campo aguarda os anúncios de hoje do Governo sobre a inflação. Espera-se que as retenções de farelo de soja e azeite aumentem de 31% para 33%, depois que o Ministério da Agricultura decidiu na tarde de domingo passado e surpreendentemente fechar as exportações de ambos os subprodutos.

Daquele momento até hoje, os membros do setor agrícola iniciaram uma série de mobilizações no interior, em áreas de Santa Fé e Córdoba, e hoje Buenos Aires se juntará. O objetivo é expressar o desconforto de líderes e produtores com a política agrícola que está sendo levada a cabo pelo governo de Alberto Fernández, com uma mudança permanente nas regras do jogo.

Como esse meio foi capaz de aprender com diferentes fontes que fizeram parte das negociações, o dinheiro adicional será usado para aumentar as retenções de subprodutos da soja mencionados acima, que de acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires é estimada em 425 milhões de dólares, será o subsídio da farinha que chega às padarias, cujo preço subiu nas últimas semanas e de lá passou para o preço do pão. O conflito gerado pela invasão russa da Ucrânia levou a um aumento nos preços internacionais dos grãos, especialmente do trigo. É por isso que o Governo procura garantir que não haja escalada no valor do quilo de pão.

Produtores reunidos em Sinsacate, província de Córdoba

O presidente do Baker Center 27 de Abril em Avellaneda, Gastón Mora, comentou dias atrás que a troca de farinha por lojas foi obtida entre 1.050 e 1.100 pesos e depois chegou a 1.800 pesos. Em Santa Cruz, por exemplo, eles estão vendendo por 2.000 pesos. “Somos totalmente forçados a transferi-lo para o preço do pão, porque não é um aumento de 50 pesos, mas foi de 400 a 600 pesos por sacola. Com menos de 200 pesos por quilo, haverá muito poucas padarias que podem vendê-lo para pão. Os com quem estou falando já vendem a 270, 280 ou, mesmo, a 300 pesos por quilo”, apontou a este meio de comunicação.

Enquanto o governo está lançando este pacote de medidas para combater a inflação, vários estudos foram publicados que mostram que o setor produtivo tem um baixo impacto no preço final dos alimentos. No caso do pão, de acordo com as últimas estatísticas da Fundação Agrícola para o Desenvolvimento da Argentina (FADA), o trigo representa 12,9% do valor final do pão, o moinho 5,2%, a padaria 60,4% e impostos 21,5%. Por outro lado, esse preço é composto por 67% dos custos, 21,5% de impostos e 11,5% de lucros. Além disso, o preço do trigo é multiplicado por 7 do campo até o pão chegar à gôndola.

Após a decisão oficial de fechar as exportações de óleo e farelo de soja, diferentes mobilizações de produtores foram realizadas no interior produtivo. Embora os mesmos com pouca participação pública, um roteiro está começando a ser marcado para onde a reivindicação sindical iria. Entre as propostas mais fortes que surgiram das reuniões estavam uma marcha para a Capital Federal e a de uma greve nacional. “Todos concordamos que precisamos de uma mudança de rumo como país, esse sistema já provou ser um fracasso para todos que querem trabalhar neste país”, disse Alejandro Dalmaso à Infobae, depois de participar da Assembleia no distrito de Altos Fierro, em Córdoba.

Uma assembléia em Altos Fierro, província de Córdoba

Todas as propostas decorrentes das assembleias deverão ser analisadas no âmbito da Mesa de Ligação, que por enquanto permanece cautelosa enquanto aguarda medidas oficiais, e preparando uma reunião para a próxima semana com legisladores nacionais no Congresso. A ideia dos dirigentes é afirmar que as retenções “são ilegais”, uma vez que consideram que o poder do Governo de modificar seu esquema expirou em 31 de dezembro. E como esse poder não é renovado, os representantes dos produtores argumentam que as retenções são atualmente “0%”. A Sociedade Rural Argentina, juntamente com a sociedade rural de Jesús María, levou sua reivindicação à Justiça de Córdoba.

Hoje as assembleias continuarão na província de Buenos Aires, organizada por um grupo de pessoas rurais no norte de Buenos Aires. Será às 10h30 em um salão localizado na Rota 191 km 6,5, na área de San Pedro. Devido às condições climáticas adversas, a decisão foi tomada, a reunião dos produtores teve que ser transferida para aquele local, uma vez que, em princípio, tinha como local de convocação no km 146 da Rota 6, no auge de Baradero.

Ontem um grupo de líderes do Juntos pela Mudança, liderado pelo deputado Cristian Ritondo, enviou uma carta ao governador de Buenos Aires, Axel Kicillof, pedindo-lhe para “defender o campo”. A este respeito, o legislador disse: “É hora de o governador Kicillof lidar com as questões estratégicas da Província, incluindo del Campo, que até agora não foi capaz de resolver devido a deficiência ou negligência. Nossa Província deve ser aliada dos produtores rurais, mas Kicillof aceita discretamente medidas confiscatórias contra o campo e se torna funcionário do Governo Nacional”.

CONTINUE LENDO:

Em meio às lutas no partido no poder, o Fundo Monetário pediu forte apoio político para o novo acordo