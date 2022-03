82-70. Exum aborta a ressurreição da Estrela Vermelha

Barcelona, 18 Mar Barça, depois de desfrutar de 23 pontos de renda no início do terceiro quarto, cometeu a imprudência de matar a Estrela Vermelha sérvia, que apertou a partida na fase final (78-70, min.37), mas Dante Exum, com 11 de seus 13 pontos no quarto trimestre, derrubou o saldo nesta sexta-feira no Palau Blaugrana (82- 70). Treze pontos sem falta de Nikola Mirotic (artilheiro com 19 gols) colocaram o Barça à frente no final do primeiro quarto (22-15) e a ligação entre Rokas Jokubaitis e Brandon Davies (10 gols cada no segundo período) disparou contra o barça (42-21, min.16), uma receita que atingiu 23 pontos (57-34, min.34, min. .16) .24). No entanto, o Red Star nunca desistiu e, combinando agressividade defensiva renovada e o sucesso de Ognjen Dobric (17 pontos), voltou ao jogo (67-59, min.33), mas o Barça cerrou os dentes na fase final para conseguir a terceira vitória consecutiva entre todas as competições. Além das baixas já conhecidas na equipe do Barça de guarda Cory Higgins e do centro Pierre Oriola devido a lesão, juntou-se no último minuto pela ausência do centro Sertac Sanli devido à dor lombar. Seu lugar na chamada foi ocupado pelo nigeriano '5' James Nnaji, 17 anos. Embora o Red Star tenha começado com um quinteto muito alto, com quatro jogadores acima de dois metros, o Barça explodiu sua velocidade para marcar penetrações com facilidade (8-5, min.3). A equipe sérvia respondeu com uma defesa muito mais agressiva no pote, forçando quatro derrotas e marcando em transição (8-11, min.5), mas a conexão entre Nick Calathes e um infalível Nikola Mirotic, que marcou 13 pontos no primeiro quarto sem perder um chute, colocou o Barça à frente (22-15, min.10). Liderada em defesa por Sergi Martínez que apagou a figura visitante, Nikola Kalinic, a equipe catalã secou o ataque dos Balcãs (4 derrotas consecutivas, 3 roubos de bola de Martinez) e foi um vendaval ofensivo (42-21, min.16). A parceria entre o elétrico Rokas Jokubaitis (10 pontos e 5 assistências no período) e a implantação física de Brandon Davies (10 pontos no segundo trimestre) fez vibrar os espectadores de Palau Blaugrana, especialmente em dois 'alley oops' culminados pelo americano no passe do lituano. Jasikevicius, que deu descanso durante o segundo trimestre a Mirotic, Calathes e Nico Laprovittola, entrou no intervalo um pouco irritado com os sintomas de relaxamento em suas fileiras (47-32). O regresso à pista dos titulares endireitou a situação (57-34, min.24), com um excelente papel de Rolands Smits (8 pontos no terceiro quarto), mas uma nova queda defensiva causou a chamada para as fileiras de Jasikevicius (59-44, min.26), que amorteceu a queda apesar do fracasso do Barcelona no tiro externo (65-51, min.30). Uma cesta de Nate Wolters levantou alarmes no início do quarto trimestre (67-59, min.33), despertando a versão mais barulhenta do Palau Blaugrana, aquele com as finais apertadas que lhe deram tantas alegrias que lhe deram este curso. O Estrela Vermelha não deu o braço para torcer (78-70, min.37), mas o avanço de Dante Exum, que assumiu a responsabilidade no ataque sendo imparável nas penetrações, desequilibrou o equilíbrio juntamente com a melhoria defensiva do Barça (82-70). - Ficha técnica 82 - Barça (22+25+18+17): Calathes (6), Laprovittola (3), Exum (13), Mirotic (19), Smits (8) -equipa inicial-, Sergi Martinez (-), Abrines (2), Kuric (3), Davies (12), Jokubaitis (10), Nnaji (2) e Hayes-Davis (4)). 70 - Estrela Vermelha (15+17+19+19): Wolters (4), Kalinic (5), Dobric (17), Davidovac (2), Mitrovic (9) -equipa titular-, Ivanovic (13), Lazarevic (4), Lazic (-), Markovic (7), Branco (4) e Kuzmic (5). Árbitros: Oleg Latisevs (LET), Joseph Bissang (FRA) e Tomasz Trawicki (POL). Incidentes: Jogo da trigésima rodada da Euroliga disputada no Palau Blaugrana, em Barcelona, diante de 5.728 espectadores. CHEFE 1012041 xsf/ism