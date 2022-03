Vídeo: Inundações e emergências em Antioquia após fortes chuvas na noite de quarta-feira

As chuvas de quarta-feira à noite atingiram vários municípios de Antioquia novamente, fazendo com que alguns cidadãos capturassem o estado de emergência por meio de videoclipes móveis.

Um dos eventos mais chocantes foi o colapso de uma casa em Bello, uma área urbana em Medellín, onde um vale crescente varreu a propriedade.

De acordo com a conta do Twitter da Denuncias Antioquia, a casa foi atingida pelo Vale da Madeira, localizado perto da Carrera 62, e Cali 21A está localizada nos distritos de Barrio Nuevo e La Marrossinga.

Os cidadãos também enviaram vídeos de enchentes na estrada de Pignon para Guatape para esta conta, causando grandes engarrafamentos.

Mesmo na capital de Antioquia, problemas de mobilidade foram relatados perto dos pés escuros de Villa Nueva, uma vez que os drenos não funcionaram e a água se instalou dentro dessas estruturas de mobilidade.

O Departamento de Gestão de Riscos de Antioquia (Dagran) anunciou no início deste mês que o fenômeno La Niña estava crescendo rapidamente neste departamento e emitiu um alerta para 68 municípios que estariam em risco.

De acordo com o boletim Dagran, Antioquia Est é o subdistrito com o maior número de municípios do Alerta Vermelho; neste caso, nem Marinella, Union nem San Francisco.

A isso foi adicionado o Coccorná, que adicionou mais de 40 desembarques que afetaram as estradas rurais e urbanas do município. Um deslizamento de terra matou uma pessoa e quatro cavalos e feriu pelo menos três outros humanos. Devido a deslizamentos de terra, a Estrada Kokorna-Choco, a Estrada Cocona-Granada, a Estrada Cocona-Rimal e a Trilha Molino foram fechadas.

O município de Nariño também está recebendo um alerta vermelho: em 27 de fevereiro, devido às fortes chuvas em Nariño, ocorreram 10 colapsos nas áreas urbanas e 19 nas áreas rurais. 4 casas e 2 famílias foram afetadas.





