Valor de fechamento do dólar na República Dominicana em 17 de março de USD para DOP

O dólar americano foi negociado no fechamento de 54,84 pesos dominicanos, em média, um aumento de 0,2% em comparação com 54,73 pesos dominicanos em média no dia anterior.

Se considerarmos os dados da última semana, o dólar americano marca uma alta de 0,22%; embora no último ano ainda mantenha um declínio de 3,28%. Analisando esses dados com os de datas anteriores, terminou com a sequência plana de cotações das duas últimas sessões. O valor da volatilidade apresentou um saldo claramente inferior à volatilidade refletida nos dados do ano passado, indicando que está apresentando um desempenho mais estável do que a tendência geral nos últimos anos.

Na foto anual, o dólar americano atingiu um máximo de 57,67 pesos dominicanos em média, enquanto seu nível mais baixo foi de 53,74 pesos dominicanos em média. O dólar americano está posicionado mais perto de sua baixa do que de seu máximo.

é a moeda oficial da República Dominicana é abreviado como DOP e sua criação remonta a 1971 após a quebra do padrão-ouro. No início, era chamado de “peso de ouro” ou “peso de ouro dominicano”.

Em 2010, foi feita uma emenda à Constituição para definir que “A unidade monetária nacional é o peso dominicano”; depois disso, em 2017, uma substituição gradual de notas e moedas começou com as antigas inscrições do peso dominicano.

As notas atualmente em circulação são 50, 100, 200, 500, 1.000 e 2.000 pesos oros. As notas de 5 e 10 pesos pararam de circular e foram substituídas por moedas de 5, 10 e 25 pesos, respectivamente. Enquanto isso, as notas de ouro de 500 e 2.000 pesos foram emitidas por ocasião do 500º aniversário da descoberta da América e da chegada do novo milênio.

Note-se que todas as notas têm a frase: “Esta nota tem força libertadora para o pagamento de todas as obrigações públicas ou privadas”.

Quanto à economia da República Dominicana, o Banco Central anunciou que o país fechou 2021 com um Produto Interno Bruto (PIB) de 12,3%, refletindo a recuperação econômica. Também ficou em 4,7% em 2021 em comparação com 2019, o que fala de um retorno aos níveis pré-pandêmicos.

Por outro lado, a pandemia de coronavírus afetou a República Dominicana quando se fala em inflação, já que a taxa ficou em 8,5% no final de 2021. Em 2022, o Banco Central estima que o PIB da República Dominicana poderia aumentar entre 5,5% e 6,0%.

