Um servo contra Barsa, Adama, Frienki e Galatasarai

Equipe editorial de esportes, 17 de março Barcelona dá notícias de Frienki de Jong e Adama Traore para as posições ocupadas por Pablo Paez Gabira 'Gabi' e Usmane Dembele no jogo do campeonato da segunda rodada da pré-eliminatória da Liga Europa contra o Galatasaray esta tarde contra o Osasuna . Além disso, Sergiño Dest voltará à direita devido à perda de Dani Alves, que não pôde participar da competição sob os regulamentos da UEFA. O Galatasaray enfrentará o goleiro do Barsa, Iñaki Peña, que inicialmente se presta à equipe turca, e Kerem Akturkoglu, o jogador mais perigoso. Alinhamento: Galatasaray: Iñaki Pena, Menino, Nelson, Marcão, Van Anholt, Kutlu, Antalyari, Babel, Sikaldau, Akturkoglu, Gomis Barcelona: Ter Stegen; Dest, Pique, Eric Garcia, Jordi Alba; Sergio Busquets, Pedri, Frienki de Jong; Adama, Ferran Torres, Aubameyang