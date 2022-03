UB40, Foo Fighters, Anita, Duran Duran, Lisboa 2022 no Rochedo do Rio

Lisboa, 17 de março Os americanos Foo Fighters, a brasileira Anita, o britânico Duran Duran e o UB40 são algumas das estrelas confirmadas do Rock no Rio, Lisboa, 2022, e vão regressar à capital portuguesa após a edição de 2020 ter sido cancelada quatro anos depois. Devido à epidemia. O festival será realizado no Bella Vista Park, em Lisboa, nos dias 18, 19, 25 e 26 de junho de 2022, com três palcos com artistas e bandas internacionais como A-Ha e Bush, National, Liam Gallagher, Black Eyed Peas, Eli Goulding, Post Malone e Jason Derulo. A Espanha participará, conforme anunciado pela organização na quinta-feira, com o talento brasileiro Egokil e o português Black Mamba, juntamente com as espanholas IZAL e Miss Caffeina. Artistas confirmados incluem Antonio Zambuzo, Piruca com Jimmy P & Gama, Diego Miranda, vencedor do Grammy Latino e lenda portuguesa José Cid (José Cid), que organiza um concerto especial para comemorar seu 80º aniversário. Na edição final realizada em 2018, 278.000 pessoas compareceram durante os quatro dias do festival.