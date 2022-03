Tropas argelinas prendem 7 supostos jihadistas no nordeste

Argel, 17 Mar Um destacamento do exército argelino prendeu sete supostos jihadistas, incluindo Emir e Mufti, durante uma operação de busca e rastreamento que começou no Monte Ued Eduar, na aldeia de Collo, localizado na cidade costeira de Skikda (parte nordeste). Defesa do Ministério da Educação na quinta-feira. Um comunicado publicado no site do departamento explicava que entre os jihadistas presos ontem estavam os “mufti” e “emires” comuns de grupos terroristas que se juntaram a grupos armados radicais em 1994 e 2007. A fonte que divulgou a imagem desta operação mostrando um homem barbudo e enfraquecido revelou a identidade de cada um dos supostos jihadistas que se juntaram ao grupo terrorista entre 1994 e 2015. O pessoal do Exército também encontrou o corpo de outra acusação terrorista que foi ferida durante esta operação antiterrorismo realizada em fevereiro passado em uma área florestal de 495 quilômetros a leste de Argel. Durante esta operação militar, os soldados revelaram que apreenderam oito rifles de assalto do tipo Kalashnikov, bem como uma quantidade significativa de munição e outros efeitos. O Chefe do Estado-Maior do Exército, Chanegriha, viajou “imediatamente” para a área inspecionada com o General General Noureddine Hambli, comandante do Quinto Distrito Militar, os militares que participaram desta operação de “Qualidade”, acrescentou a fonte. Em 19 de fevereiro, membros do exército argelino mataram sete jihadistas que operavam há 20 anos nas montanhas da região de Ude Edouard. Chefe NÃO/PDDP