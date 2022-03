Stakovsky para Kalashnikov para defender Kiev depois de derrotar Federer

Em 2013, ele teve uma grande surpresa quando derrotou o grande Roger Federer em Wimbledon. Hoje, o tenista ucraniano Sergei Stakhovsky está patrulhando uniformes militares e Kalashnikov em torno de Kiev, que disse que protegerá “até o fim” contra o exército russo.

Sua silhueta alongada permaneceu inalterada por quase nove anos a partir do dia em que o mundo o descobriu quando ele terminou em 116º no Ranking Mundial de Tênis e veio comemorar sua conquista no Estádio de Londres contra Federer, que era o campeão do título na época. Aquele que mais ama.

Sergei Stakhovsky, agora com 36 anos, caminha com um rosto infantil a uma altitude de 1,93 metros, na praça central da Praça de Kiev durante a guerra, observando atentamente com olhos azuis contrastando com seu traje de camuflagem. Desta vez, em vez de uma raquete carregando uma arma.

“Não estou familiarizado com armas e não sei como reagiria se tivesse que matar alguém.” Ele fala inglês perfeitamente. “Não quero me preocupar com isso.” Ele acrescenta.

Há pouco mais de duas semanas, ele retornou à Ucrânia e se juntou a uma brigada regional composta por voluntários que ajudaram o exército a impedir a invasão da Rússia, que começou em 24 de fevereiro.

Ele diz que quando os russos se aproximam do centro de Kiev, os ucranianos são “bem tolerados”. “Eu sabia que deveria ir.” Diz.

- Longe das crianças -

Sergei Stakhovsky, que se aposentou do tênis em janeiro após o Aberto da Austrália um dia antes da invasão, estava de férias em Dubai com sua esposa e três filhos, com idades entre 4, 6 e 8.

Um dia depois, quando viu seu país travando uma guerra na televisão, foi invadido pela “incerteza” e “desamparo”. A maioria de sua família está na Ucrânia.

Nos três dias seguintes, ele coletou informações para ajudar as pessoas a encobrir. “Cheio de adrenalina”, “3-4 horas” mal conseguia dormir e perdi o apetite.

Ele então anunciou à esposa que estava indo para a Ucrânia.

“Entendi que, apesar da difícil situação familiar, não posso fazer mais nada”, ressaltou ela.

“Deixar filhos não é algo que me deixa orgulhoso.” Isso explica isso com uma voz quebrada. “Eles não sabem que estou aqui. Porque eu quero que eles fiquem longe de tudo isso, mas eu disse que eles voltarão em breve, e já se passaram duas semanas desde então. Só Deus sabe quantos outros dias haverá.” Diz.

Como todos os ucranianos de 18 a 60 anos, Sergei Stakhovsky pode se mobilizar e, durante a guerra, não poderá deixar o país. Um tenista ganha essa força com o exemplo de seus cidadãos. Ele acredita que registra “na casa dos milhares” e mostra sua “solidariedade”.

“Não temos escolha”, diz. “Se você não resistir, não haverá mais países para se viver”, acrescentou.

- De Federer a Djokovic -

Em particular, perto do edifício da Presidência Volodymyr Zelensky, um símbolo de resistência a Moscou, patrulhas diárias de dois pés são realizadas no centro de Kiev para evitar uma possível penetração. “Não faço nada além de patrulhar”, estima que “sabe o que faz” e manobra “com muita coragem”.

Este tenista enviou-lhe “milhares de mensagens de apoio” da “Índia para a América do Sul” e agradece a todos aqueles que se solidarizam com as vítimas do conflito.

Entre eles, há “centenas” de jogadores profissionais que não esqueceram que Sergei Stakhovsky era um dos porta-vozes do círculo.

Roger Federer é um deles. “Ele disse que quer que a paz volte em breve.” Por meio da Fundação, eles disseram que estavam procurando maneiras de “ajudar crianças ucranianas”.

Ele também foi influenciado pela mensagem do sérvio Novak Dzhukovich, e “porque vivemos quando criança (guerra) e sabemos exatamente o que nossos filhos vivem”, diz Stakhovsky.

Os bombardeios estão se intensificando em Kiev. O tenista admite que está “confuso”. “Os russos não estão interessados em atirar em tropas ou crianças”, disse.

