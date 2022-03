“Sem casamento” de Berlusconi e sua jovem namorada de 53 anos

Roma, 17 de março O ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi (85 anos) e sua atual parceira, a vice-diretora Marta Pacina (32 anos), trocarão alianças e compromissos de noivado com convidados no próximo sábado, assim como os noivos costumam fazer em um casamento “simbólico” cerimônia. “Quase casado” terá lugar em sua residência em Villa Gernetto, uma enorme mansão do século XVIII na aldeia de Lesmo (norte) e contará com a presença de cerca de 60 convidados, incluindo os filhos de Berlusconi e sua ex-esposa Carla dall'Oglio (Carla dall'Oglio) e Veronica Lario. A amada família e amigos de Bellusconi trabalharam duro para que a “noiva e o noivo” adiassem a cerimônia, considerando a guerra na Ucrânia, mas Fascina não a adiaria, e muito mais, porque não era um “casamento verdadeiro” como ela queria. Os deputados da Forza Italia, formação política criada por Berlusconi em 1994, não conseguiram convencer todos os filhos de Berlusconi contra o casamento, pelo que é provável que alguns deles não compareçam a uma celebração com entre 50 e 60 convidados.Há poucos membros, amigos e políticos. Sem muita cobertura da mídia e com apenas fotos oficiais das redes sociais, o evento traz uma promessa de amor ao “cônjuge” e a troca de presentes. Berlusconi já lhe entregou um “magnífico solitário”. Jornal. Berlusconi e Pasina começaram seu relacionamento em 2020, quando a imprensa divulgou uma foto dos dois na Suíça. Desde então, o casal demonstrou seu amor nas redes sociais e em eventos públicos, com sinais de carinho como o beijo que compartilharam há 10 dias durante uma partida de futebol do time italiano Monza, de propriedade do magnata. Devido a rumores sobre a possibilidade de seu casamento, o próprio Berlusconi negou que eles iriam celebrar o casamento em fevereiro passado, mas anunciou uma festa com amigos para celebrar o vínculo com seus deputados. “A relação de amor, respeito e respeito que une a Sra. Marta Fascina e eu é tão profunda e sólida que não é necessário formalizá-la como um casamento. Os rumores que apareceram na mídia não são verdadeiros”. Berlusconi foi estabelecido na época.Best mar/alf (Recursos de arquivo em www.lafototeca.com: Código 13928993, 13928991 e outros)