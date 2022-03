Sebastian Vettel não poderá correr no GP de Fórmula 1 do Bahrein e Aston Martin anunciou seu substituto

A Fórmula 1 está a horas de experimentar o lançamento de uma nova temporada que capta a atenção de todo o planeta após o que aconteceu com Max Verstappen e Lewis Hamilton, mas também por causa do que aconteceu será impossível prever um resultado diante da mudança drástica de regulamentos que serão divulgados. Neste contexto, os imponderáveis também surgiram: Sebastian Vettel não poderá correr pelo Aston Martin e será substituído por Nico Hulkenberg.

O corredor alemão de 34 anos, quatro vezes campeão mundial entre 2010 e 2013, testou positivo para coronavírus nos testes anteriores e a equipe decidiu chamar Hulk com urgência para ser companheiro de equipe de Lance Stroll no Grande Prêmio do Bahrein, que abrirá o calendário de 2022 da divisão. “Sebastian Vettel, da Aston Martin, testou positivo para o Covid-19 e será substituído por Nico Hulkenberg no Grande Prêmio do Bahrein”, informou a conta oficial da F1.

Dessa forma, o tetracampeão mundial é o segundo dos pilotos iniciantes a perder uma atividade oficial devido ao COVID-19. Nos treinos oficiais que também foram realizados no circuito de Sakhir, o primeiro a perder devido à contração da doença foi o australiano Daniel Ricciardo, que não conseguiu entrar a bordo de sua McLaren.

No caso de quem será o substituto de Vettel no Aston Martin nos três dias de ação no Bahrein, seu nome estava em uma longa lista de potenciais pilotos para compensar a retirada de Nikita Mazepin da Haas. Depois de romper o vínculo com o piloto russo e cortar o contrato de patrocínio que a equipe tinha com a companhia de seu pai, o magnata Dimitry, com laços fluidos com Vladimir Putin, Hulkenberg tinha sido um dos visados pela imprensa especializada. Finalmente, a equipe dos EUA ficou com o dinamarquês Kevin Magnussen.

A retirada de Vettel será dada na estréia da nova temporada e em um momento especial que o mundo está experimentando com a invasão da Rússia à Ucrânia. O ex-piloto da Ferrari e da Red Bull foi um dos protagonistas que se manifestou com mais força contra o ataque das tropas de Putin em um território independente. Há alguns dias, no âmbito das práticas oficiais, o alemão havia mostrado todo o seu apoio ao povo ucraniano.

Ele apareceu no circuito internacional em Sakhir com um capacete traçado nas cores da bandeira ucraniana, a imagem icônica da pomba da paz e a letra da música “Imagine” que John Lennon escreveu com o objetivo de marcar que é possível viver em um mundo sem conflito. Além disso, de um lado da proteção há um logotipo que diz “No War” e uma hashtag que se tornou viral nas redes sociais chamada #RacingUnited.

“Acho que todo mundo tem uma opinião. A questão é se todos sempre se atrevem a compartilhá-lo. Não tenho vergonha disso, muito pelo contrário. Acho que há certos problemas em que você não consegue ficar quieto. É uma sensação estranha até sair da cama quando você começa o dia com as notícias, para motivá-lo quando você sabe exatamente que há coisas que são muito mais importantes. Pessoas inocentes já estão tendo que morrer. Você não pode imaginar a situação”, disse Vettel sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia em entrevista ao Motorsport.

