Rússia pune cidades ucranianas, alerta para “traidores”

KIEV, Ucrânia (AP) — Segundo as autoridades ucranianas, ataques aéreos russos destruíram um teatro onde centenas de pessoas foram evacuadas da cidade sitiada de Mariupol, e o presidente russo Vladimir Putin pediu “limpeza” para livrar seu país de pessoas que questionaram a agressão.

De acordo com uma declaração do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, o atentado ao teatro na quarta-feira, que se tornou um refúgio temporário em uma batalha que atingiu uma cidade portuária e deixou milhares de desabrigados nas últimas três semanas, fez com que muitas pessoas fossem enterradas sob escombros em chamas. No início, o número de mortes ou ferimentos era desconhecido.

De acordo com fotografias da empresa de tecnologia espacial Maxar, imagens de satélite mostravam na segunda-feira a palavra “criança” escrita em grandes letras brancas em russo na frente e atrás do prédio.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy disse que “o que a Rússia está fazendo ao nosso povo parte meu coração”, poucas horas depois de provocar várias ovações de pé em poucas horas depois de fazer um discurso de videoconferência no Congresso dos EUA na noite de quarta-feira.

O Ministério da Defesa russo negou o bombardeio de teatros ou outros lugares em Mariupol na quarta-feira.

Seis países convocaram uma reunião do Conselho de Segurança da ONU na quinta-feira à tarde, e uma votação está marcada para sexta-feira em uma resolução pedindo a proteção de civis ucranianos “em situações vulneráveis”, sem mencionar a responsabilidade da Rússia na guerra.

“A Rússia está cometendo crimes de guerra e atacando civis”, a missão britânica às Nações Unidas convocou uma reunião com o apoio dos Estados Unidos, França e outros países. “A guerra ilegal da Rússia na Ucrânia representa uma ameaça para todos nós.”

Os ataques da Rússia atingiram cidades e vilas em toda a Ucrânia, incluindo a capital Kiev, onde as pessoas estão escondidas em suas casas e abrigos.

A Rússia continuou a atacar várias áreas dentro e fora da cidade, incluindo áreas residenciais a 2,5 km (1,5 milhas) de distância do Palácio Presidencial. Um prédio de apartamentos de 12 andares no centro de Kiev incendiou após ser atingido por escombros.

Putin apareceu na televisão para atacar os russos que não o apoiavam, mas os dois lados estavam otimistas sobre seus esforços para negociar o fim da batalha.

Os russos “sempre serão capazes de distinguir verdadeiros patriotas de lixo e traidores, e eles vão cuspir como mosquitos que acidentalmente voaram em suas bocas”, disse. “Estou convencido de que essa purificação social natural e necessária fortalecerá nosso país”.

Ele disse que o Ocidente usa a “quinta coluna” de russos rebeldes para causar agitação civil.

“E só há um objetivo. Já falamos sobre a destruição da Rússia”.

O discurso parecia ser um alerta de que o regime autoritário, que já havia sido estreitado desde o início da invasão, em 24 de fevereiro, devido ao fechamento da mídia russa e à prisão de manifestantes, poderia se tornar ainda mais opressivo.

Representando essa tendência, as forças de segurança russas emitiram pela primeira vez um processo criminal conhecido sob uma nova lei que prevê 15 anos de prisão por compartilhar o que é considerado “informações falsas” sobre a guerra na Ucrânia. Entre os réus estava Veronica Beloserkovskaya, blogueira e autora de livros de receitas que vivem no exterior em russo e no exterior.

No entanto, também havia um sinal de que as negociações estavam finalmente ocorrendo.

Após a reunião de terça-feira, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que os dois lados estavam “discutindo seriamente” a concessão à Ucrânia um status militar neutro, e Zelenskyy disse que a demanda da Rússia pelo fim da guerra estava se tornando “mais realista”.

As palestras de videoconferência de quarta-feira pareciam ser mais específicas.

Mikhailo Podolyak, conselheiro de Zelensky, disse que a Ucrânia exigiu um cessar-fogo, a retirada das tropas russas e garantias de segurança contra a Ucrânia de vários países.

“Isso só é possível através de um diálogo direto entre Zelenskyy e Putin”, tuitou.

Um funcionário do escritório de Zelenskyy disse à Associated Press que a principal questão em discussão era se os militares russos permaneceriam na região separatista do leste da Ucrânia após a guerra, e onde estaria a fronteira.

Para comentar conversas delicadas, funcionários que falaram sobre anonimato afirmaram que a Ucrânia insistiu em incluir pelo menos uma potência nuclear ocidental nas negociações e a incluiu em um documento juridicamente vinculativo contendo garantias de segurança para a Ucrânia. Em troca, a Ucrânia disse que estava pronta para negociar uma posição neutra.

A Rússia exigiu que a OTAN reconhecesse a Ucrânia como uma aliança ou prometesse não enviar tropas para lá.

No início da quarta-feira, Zelenskyy fez um discurso em vídeo ao Congresso dos EUA, comentando sobre o ataque a Pearl Harbor e 11 de setembro de 2001, pedindo aos americanos mais armas e sanções mais fortes contra a Rússia. “Eu preciso disso agora.” Ele disse.

O presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou que os Estados Unidos enviariam mais 800 milhões de dólares em ajuda militar à Ucrânia, incluindo mais armas antiaéreas e antitanque.Ele também disse que Putin era um “criminoso de guerra”, representando as acusações mais duras contra o presidente russo desde o início da invasão.

A entrada terrestre de Moscou na capital ucraniana parecia ter parado, mas Putin disse anteriormente que a operação estava acontecendo “estrita e com sucesso de acordo com o plano anterior”. Ele também acusou o Ocidente de sanções contra Moscou e acusou o Ocidente de tentar “nos esmagar, nos pressionar e nos transformar em um país fraco e dependente”.

De acordo com estimativas da ONU, mais de 3 milhões de pessoas escaparam do país devido à batalha. A Ucrânia informou que milhares de civis morreram, mas o número de mortes ainda é desconhecido.