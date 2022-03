Querétaro e Atl por 11 dias, De San Luis se enfrentarão

Depois de vencer a partida final do torneio, os organizadores do dia tentarão manter o moral elevado.A visita não é motivada após a queda.

Queretaro não quer se arrepender de mais uma queda. 0 a 1 terminou sua partida contra o Necaxa. Nos últimos quatro dias, seus resultados variaram. Ele venceu 1 partida, perdeu 1 e 2 foi um empate.

San Luis chega de bom humor depois de vencer Puebla por 2 a 1. Nos últimos dias, ele ganhou 1 vitória, 1 derrota e 2 empates.

Los Gallos Blancos e Los Lojblancos serão medidos amanhã às 00:05 (horário da Argentina). O 11º jogo do México - Liga MX - Clausura 2022 será realizado no Estádio La Corregidora.

As

últimas 5 vezes que me encontrei no torneio alcançaram todos os resultados possíveis. O time da casa teve 2 vitórias e a visita adicionou 2 vitórias. Em uma partida, eles acabaram no placar também.

Home ficou em 15º lugar com 8 pontos e 1 vitória, e o visitante alcançou 10 unidades e conquistou o 14º lugar no torneio.

Horário para Queretaro e San Luis Islands (varia de acordo com o país

Argentina: 00:05 horas

Colômbia, México Leste e Perú: 22:05 horas

México Central Standard Time e Nicarágua: 21:05 horas

México MST e México Pacific Time: 20:05

pm Venezuela: 23:05

pm

Notas e imagens Fonte: Data Factory