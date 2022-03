Preso político nicaraguense Viktor Hugo Tinoko alerta para a gravidade das condições de saúde

O ex-guerrilheiro e ex-vice-geral da Nicarágua Victor Hugo Tinoco, um dos 46 opositores do regime de Daniel Ortega, que está detido desde o ano passado, está em “grave saúde” e temores de sua vida, alertaram familiares e grupos de direitos humanos na terça-feira.

Cristián Tinoco, filha de um prisioneiro, explicou em um registro publicado na mídia que seu pai sofre de “fatores agravantes” como pressão alta, distúrbios do ritmo cardíaco e glóbulos brancos baixos.

“O sistema de defesa do meu pai é anormalmente baixo. Eu já fiz uma biópsia de medula óssea para confirmar que era câncer e não consegui encontrar a causa da diminuição dos glóbulos brancos”.

O ex-camarada de armas de Ortega, Tinoco, de 69 anos, condenou-o recentemente a 13 anos de prisão por minar a integridade nacional como parte de vários julgamentos contra opositores presos no ano passado, incluindo sete candidatos presidenciais.

A prisão ocorreu no início das eleições de novembro e, desde 2007, Ortega, que chegou ao poder, foi eleito para um mandato por quatro anos consecutivos.

Ortega o acusa de conspirar para derrubá-lo com o apoio de Washington; seu regime os processa de acordo com a lei aprovada pelo Congresso do Governo em 2020, que pune aqueles que violam a integridade nacional e promovem atos que apóiam sanções e interferências estrangeiras.

Os partidos da oposição e a comunidade internacional acreditam que a prisão funcionou para garantir a continuidade do poder de Ortega.

A União Europeia disse: “Neste julgamento, juízes e promotores violaram sistematicamente o devido processo legal (...) A presunção de inocência foi violada em um memorando público pelo Ministério Público, descrevendo os prisioneiros como “criminosos” e “criminosos”.

Em 12 de fevereiro, outro oponente preso, o ex-guerrilheiro Hugo Torres (Hugo Torres), morreu em um hospital depois de passar oito meses em prisão. .

O Centro Independente de Direitos Humanos da Nicarágua (Cenidh) exigiu a liberdade de Tinoco. “Ele está com muita saúde e “sua vida está em perigo”.

Depois que Torres morreu, as autoridades enviaram cerca de 7 opositores com problemas de saúde que foram presos.

Dos 46 opositores que foram detidos até agora, pelo menos 37 foram condenados à prisão entre 8 e 13 anos.

Um dos últimos “culpados” descobertos foi Cristiana Chamorro, jornalista favorita para enfrentar Ortega nas eleições presidenciais do ano passado.

As crenças da filha da ex-presidente Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) serão anunciadas nos próximos dias.

(Incluindo informações da AFP)

