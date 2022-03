Preços altos diminuirão o crescimento do consumo de energia em 2022

Londres, 17 de março O consumo global de energia já “disparou” além do nível anterior ao início da pandemia, mas os preços altos que respondem parcialmente à guerra na Ucrânia irão “desacelerar” o crescimento em 2022, disseram especialistas em um webinar realizado em Londres na quinta-feira. No webinar “Energia em 2022” organizado pelo departamento de informação do “The Economist”, analistas observaram que o consumo global de energia voltou aos níveis pré-epidêmicos este ano, mas alertaram que a demanda não se repetirá. Quando um consumo “forte” foi detectado, eles alertaram que não repetiriam o boom alcançado em 2021. Eles também apontam que “a dinâmica do mercado mudará sob a influência da atual guerra e da covid-19 na Ucrânia”. O analista Nicolas Daher disse: “Atualmente, estamos vendo uma forte demanda por energia, especialmente após a pandemia”, disse o analista Nicolas Daher. “A demanda está se recuperando, incluindo o petróleo, que está atingindo os níveis pré-pandêmicos”. “É interessante porque no final da pandemia não há lugar, em muitos lugares eles ainda estão sujeitos a muitas restrições, como na China, que continua a ter uma política de tolerância zero contra o COVID-19 e uma grande parte da população é limitada.” Ele observou. O analista também destacou o impacto da guerra na Ucrânia neste setor. “Isso não afeta apenas a interrupção do fornecimento de energia, mas também cria incerteza no mercado global de energia, colocando maior pressão sobre os preços. A União Europeia (UE) importa atualmente 40% do gás da Rússia (28% para o inverno de 2021-22), 30% do gás e 45% do carvão. Em relação às perspectivas para a próxima década, Daher sentiu que o crescimento no consumo de energia diminuiria à medida que a década avançava. Na reunião, ele lembrou que a energia solar e eólica experimentará o crescimento mais forte nos próximos anos, e o consumo de carvão diminuirá, especialmente na Europa Ocidental e na América do Norte.