Petróleo ultrapassa novamente USD 100 por barril

Os dois barris de referência para o petróleo subiram mais de 8% na quinta-feira, para subir novamente acima dos US $100 por barril, impulsionados pela guerra na Ucrânia, depois de o Kremlin ter recusado suspender a sua ofensiva e a AIE ter manifestado receios sobre o fornecimento de petróleo.

O barril de Brent no Mar do Norte para entrega em maio acabou subindo de 8,79% para US $106,64 em Londres.

Enquanto o West Texas Intermediate (WTI) para abril ganhou 8,35% para $102,98 em Nova York.

“Os preços do petróleo aceleraram a subida depois de o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, ter dito não ver sinais de que Vladimir Putin esteja pronto para parar e que os Estados Unidos temem que a China considere ajudar a Rússia”, disse Edward Moya, analista da Oanda.

“Não parece que essa guerra terminará em breve e isso provavelmente significa que os preços do petróleo poderiam ter outro aumento acentuado”, previu o analista.

Na Confluence Investment, Bill O'Grady enfatizou que “os fundamentos do mercado de energia são realmente otimistas”.

“Não sei quanto petróleo e gás os russos ainda conseguem exportar, mas deve estar encolhendo”, disse à AFP.

“Olho com grande interesse se os russos estão enchendo seus reservatórios e se eles serão forçados a cortar a produção, o que levaria a dificuldades reais na vida real”, alertou.

“A invasão russa continua a ditar a evolução dos preços até certo ponto, dada a sua importância global (da Rússia) em termos de oferta”, resumiu Victoria Scholar, da investidora Interactive.

A Rússia é o segundo maior exportador de petróleo do mundo.

Os preços também subiram devido ao relatório mensal da Agência Internacional de Energia (AIE), que na quarta-feira disse temer um forte “impacto” no fornecimento mundial de petróleo como resultado das sanções contra a Rússia pela invasão da Ucrânia, e estimou que o petróleo russo não pode ser substituído imediatamente.

emb-vmt/er/mr