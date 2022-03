Pedro Castillo: Ministro da Educação se opõe ao progresso nas eleições

。 ( )。

“Acredito que a democracia deve ser unificada e a democracia deve ser unificada, mas quero dizer respeito pelo referendo. Temos que conhecer os tempos e dominá-los. O aspecto básico é que precisamos saber como viver juntos. Quando a situação de convivência política se torna extrema, é um grande problema”. Ele disse em uma conversa com o Canal N.

Em relação às autoridades eleitas nas eleições gerais do ano passado, ele considerou necessário respeitar a decisão refletida nas urnas. “Para governos e partidos políticos que chegam ao governo por meio de eleições, o valor mínimo é o respeito, e o partido da oposição deve respeitar o processo”, acrescentou.

O Ministro da Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia explicou o atrito que se formou entre os poderes do governo, mas como resultado da imaturidade das pessoas que representam a população. “Eu acho que mesmo a visão de mundo política deve amadurecer politicamente, e a situação de controvérsia não deve afetar o desenvolvimento das instituições e da governança. O que vemos em algumas expressões é a falta de maturidade. Ele disse.

Falta de coordenação entre autoridades

Serna não foi o único executivo que mencionou o anúncio da estreia de Anibal Torres. O Vice-Presidente da República e o Ministro da Inclusão da Sociedade de Desenvolvimento também discutiram possíveis medidas. No caso dela, ela ressaltou que não tinha conhecimento de uma proposta que não foi finalmente anunciada antes da sessão plenária do presidente Pedro Castillo.

“A mensagem que o Presidente anunciou ontem foi a aprovada pelo Conselho de Ministros. De qualquer forma, eu não sabia o último ponto (progresso eleitoral), porque eles não sabiam disso para nós. ”

O Ministro do Desenvolvimento de Pares e Inclusão Social ( Midis) acrescentou: “Foi algo que o primeiro-ministro discutiu com o presidente, mas o que aprovamos foi que o presidente comunicou a todos os peruanos no Congresso ontem”, acrescentou. Eu não conhecia o resto do gabinete, é uma das propostas que nunca foi apresentada.

Boruarte não se opôs à realização de eleições para eleger novos presidentes, vice-presidentes e membros da Câmara dos Deputados, apesar de ser um sinal de nova coordenação entre os membros da administração. Para ela, é uma questão de “probabilidade dentro do quadro legal”.

“Doc, estamos tentando fazer uma consulta final no Congresso para corrigir a instabilidade política que existe, é necessário enfrentar os grandes problemas do país, e é possível chegar a um consenso. “Então ele não anunciou o andamento das eleições gerais. Foi a declaração do primeiro-ministro Anibal Torres que surpreendeu aqueles que trabalharam com ele e aqueles que participaram do Congresso apenas algumas horas após o discurso de Pedro Castillo.

