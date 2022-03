Para a data 7 enfrentará U. San Martin e Carlos A. Mannucci

Depois de vencer sua última partida do torneio, o anfitrião deste dia procurará manter o moral alto. Enquanto a visita vem desmotivada depois de ter caído.

U. San Martín não quer se arrepender de mais uma queda: 1 a 3 terminou a partida contra o Alianza Atlético. Nos 4 dias anteriores, seus resultados foram variados: ele venceu 1 partida e perdeu 3.

Carlos A. Mannucci chega emocionado depois de vencer Carlos Stein por 1-0.

San Martín e C. Mannucci se encontrarão amanhã às 17:30 (horário da Argentina). A partida para a data 7 do Perú - Liga 1 Betsson 2022 será disputada no estádio San Marcos.

As últimas 5 vezes que eles se encontraram no torneio tiveram todos os resultados possíveis. O time da casa acumulou 1 vitórias, enquanto a visita adicionou 3. Em 1 partida, eles acabaram até no placar.

Horário U. San Martin e Carlos A. Mannucci, dependendo do país

Argentina: 17h30

Colômbia, México EST e Perú: 15h30

México CST e Nicarágua: 14h30

México MST e México PST: 13h30

Venezuela: 16h30

Fonte de Nota e imagem: DataFactory