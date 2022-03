Os Estados Unidos deportaram outras companhias aéreas por motivos de segurança

PEQUIM (AP) — À medida que as tensões com Pequim aumentam, Washington retirou outras operadoras de telefonia chinesas do mercado norte-americano por razões de segurança nacional.

A Federal Communications Commission retirou a aprovação da Pacific Networks para a prestação de serviços domésticos e internacionais de acordo com uma ordem emitida na quarta-feira.

O governo dos EUA está reduzindo o acesso e o investimento da China no mercado dos EUA devido à potencial espionagem e desenvolvimento militar em Pequim.

A FCC chamou isso de “um sério risco para a segurança nacional e a aplicação da lei”, permitindo que a Pacific Networks monitore ou interrompa as comunicações dos EUA. As autoridades afirmaram que nenhuma ação foi tomada para eliminar esses riscos enquanto a empresa continuar operando nos Estados Unidos.

O presidente dos EUA, Joe Biden, temia que ele representasse um risco à segurança ou contribuísse para o desenvolvimento militar, enquanto continuava os esforços de seu antecessor Donald Trump para restringir o acesso das empresas chinesas à tecnologia, investimento e mercados dos EUA.

Por razões semelhantes, a FCC confirmou em outubro uma subsidiária da China Telecom Ltd., uma das três maiores operadoras públicas da China.

Em 2019, a Comissão anunciou a China Telecom e outros operadores públicos, China Unicom Ltd. anunciou que planeja retirar a licença concedida a esta China Mobile e que se recusou a solicitar uma licença da terceira empresa, a China Mobile Ltd.

A FCC também se referiu às “ações e declarações” não especificadas da Pacific Networks como “falta de confiança e credibilidade” para os reguladores e o Congresso.

De acordo com o relatório do Senado dos EUA de 2020, a Pacific Networks é proprietária da ComNet (EUA) LLC, uma empresa americana que fornece serviços internacionais, cartões telefônicos globais e cartões SIM, gerenciamento de rede, sistemas telefônicos corporativos e serviços da web.

De acordo com um relatório do Subcomitê de Investigação do Senado, a operadora é propriedade do CITIC Group, um grande conglomerado governamental na China que “tem acesso aos dados de clientes dos EUA”.

O relatório afirmou que é obrigado a “apoiar o trabalho de informação do governo chinês” sob a lei chinesa.