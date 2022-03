Ordem de julgamento por uso ilegal de recursos contra ex-governador mexicano

Cidade do México, 16 de março O juiz de supervisão ordenou um julgamento pelo crime de uso ilegal de recursos durante a campanha presidencial de 2018 contra o ex-governador do México Nuevo Leon Jamie Rodriguez Calderon “El Bronco” (2015-2021) na quarta-feira e foi preso na terça-feira. Segundo fontes judiciais, a audiência, que foi realizada de forma remota e privada, teve início às 16h30 (22h30 GMT) e continuou por volta da meia-noite, com intervalo de duas horas, quando o juiz analisou as medidas preventivas a serem emitidas ao ex-presidente do Estado. Dessas medidas, resta decidir se Rodriguez Calderon, de 64 anos, será julgado em prisão preventiva ou liberdade. Pouco antes da decisão, o atual governador de Nuevo León, Samuel García, comentou em uma mensagem no Twitter que “se alguém violar a lei e abusar da confiança de um crente, ele terá que assumir a responsabilidade e pagar as consequências”. Na terça-feira, Rodriguez Calderon foi preso em um incidente de 2018 por suspeita de desvio de recursos públicos e mais tarde entrou em um centro prisional localizado no município de Afodaka, Nuevo León. Na quarta-feira, o presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador questionou a prisão de Rodriguez Calderon, pedindo-lhe que não use a “lei” para realizar “vingança política”. “O que eu sempre recomendo é que a lei não seja usada para vingança política, um crime não pode ser fabricado e, ao mesmo tempo, não deve haver punição.” O presidente disse em uma coletiva de imprensa matinal no Palácio Nacional. López Obrador destacou que a detenção do ex-governador era alheia ao governo federal e não conseguiu fotografar a prisão de um ex-político que foi divulgado na mídia. A prisão do ex-governador causou um caso conhecido como “Broncofirmas” que estava nas mãos do tribunal há muitos anos. Rodríguez Calderón afirmou que os recursos humanos e materiais foram transferidos para usar funcionários do estado para obter as assinaturas necessárias para competir nas eleições. Ele ocupou o cargo de presidente do México em 2018. Além disso, foi relatado recentemente que duas contas de ex-funcionários de primeiro nível do governo Rodriguez Calderon foram congeladas por precaução. Depois de 30 anos de pertencer ao sistema governante Partido Revolucionário (PRI), Bronco tornou-se o primeiro governador independente do México em 2015, quando venceu uma eleição em Nuevo León, um dos estados mais ricos dos Estados Unidos com uma forte indústria. O cavalo selvagem, como é amplamente conhecido, foi candidato independente à presidência do México em 2018, mas perdeu para Andrés Manuel López Obrador (Andrés Manuel López Obrador). Durante o período em que era candidato presidencial, Rodriguez Calderon pediu licença para deixar temporariamente o cargo de presidência do estado do início a meados de 2018. Controversamente, ele alegou que na campanha ele iria “mocha” (bloquear) as mãos de ladrões e pessoas corruptas.