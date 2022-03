Onde você pode assistir a série de Frailejón Ernesto Pérez e seus amigos totalmente grátis

Desde que o personagem de Frailejón Ernesto Pérez se tornou um dos personagens mais queridos pelos colombianos, inicialmente destinado a crianças, mas também agradavelmente recebido pela população adulta, as pessoas nunca param de cantar sua música ou procurar conteúdo relacionado a esse super-herói que defende a água e os mouros.

Bem, esse desenho animado tem uma série na qual ele também interage com outros personagens animados chamados 'Magic Tales'. É uma produção infantil em que aparece esse fofo frade, que faz parte de um grupo de personagens animados que ensinam as crianças a cuidar do planeta, aprendem divertidas lições comportamentais, sabem se relacionar com seu ambiente e com as pessoas e muito mais.

A plataforma gratuita RTVCplay, algo como o nosso Creole Netflix, mas gratuita, tem em seu catálogo de conteúdo esta série que tem 2 temporadas, a primeira com 40 episódios e uma segunda com 36 episódios, para que você possa entreter esta ponte e maratona de férias com os mais pequenos em casa acessando este link: https://www.rtvcplay.co/ninos/cuentitos-magicos totalmente gratuito.

'Magic Story' é a série que conta com o famoso personagem que se tornou viral nas redes sociais por sua música e seu convite para proteger o meio ambiente. Foto cedida por RTVCplay

A produção animada é feita para crianças de 2 a 6 anos, mas com a viralização da música 'Hello! , meu nome é Frailejón Ernesto Pérez' tornou-se um personagem amado por jovens e adultos que replicaram sua mensagem em plataformas como Instagram, Tik Tok e Twitter. De fato, o episódio em que a famosa música de Frailejón Ernesto Pérez aparece é o número 11 da primeira temporada.

Ernesto Pérez pode criar água e controlá-la e tem muitos olhos para ver o que está acontecendo no mundo, como ela está sendo poluída e afetando o meio ambiente. Ele é um super-herói que acompanha o garoto Miró em todas as aventuras.

Carlos Andrés Correa foi quem compôs a música que é viral nas redes sociais e também faz a voz de Ernesto Pérez. É importante notar que a música está no ar há mais de cinco anos, mas somente até essas últimas semanas ela se tornou viral. Correa garantiu que Frailejón tem 150 anos, mas ainda é criança, enquanto seu pai, que já tem 800 anos, já é adulto.

“Os sons infantis de sinos, maracas, xilofone e outros instrumentos usados na idade pré-escolar são os que geram maior memória nas crianças. Não ignoramos o rock porque sabemos que existem pais roqueiros, mas deve haver um instrumento muito afiado que as crianças gostem, porque de acordo com estudos esses tons são mais fáceis de lembrar neles”, disse Carlos Andrés Correa para o RTVC.

Os frailejones são uma espécie ameaçada e são de vital importância na salvaguarda dos recursos hídricos do país. De fato, uma nova espécie de frade foi descoberta recentemente na charneca de Ocetá, em Boyacá, chamada Espeletia Ocetana e, segundo o Instituto Humboldt, é uma das 91 espécies que o país possui. Em todo o mundo, existem 139.

