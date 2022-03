Olympia evita todo o Brasil na Libertadores

Assunção (AP) - O Fluminense foi totalmente a favor após vencer por 3-1 na primeira mão, mas o Olympia fez um grande retorno na fase de grupos da Copa Libertadores e evitou “todo o Brasil”.

A equipe paraguaia se classificou vencendo por 2-0 na justiça com um pênalti após 4-1 no tempo regular.

Uma ótima atuação de Gastón Olveira, goleiro uruguaio de “Dean”, deu ao anfitrião uma vitória ao parar os chutes de Willian e Felipe Melo na etapa 11. Hugo Quintana, Nestor Camacho, Richard Ortiz, Derlis Gonzalez.

Olympia dominou o jogo em que jogou pelo estádio Defensores del Chaco, mas não empatou no empate até os 89 minutos com o gol marcado por Guillermo Paiba após cruzar em Néstor Camacho.

O Fluminense jogou com 10 homens pela expulsão de Nino depois de cometer falta contra Paiva, que se rebelou contra os ataques da equipe Guarani desde os anos 80.

No primeiro semestre do ano, Olympia conseguiu avançar com Jorge Recalde, que acabou jogando coletivo com tiros na cabeça aos 36 anos.

Devido ao ranking das equipes paraguaias que conquistaram o título da Libertadores em 1979, 1990 e 2002, o Brasil não conseguiu somar uma nona equipe à fase de grupos, e o sorteio será realizado na sexta-feira, 25 de março.

Na próxima fase do torneio, Olympia se juntou a Cerro Porteno e Libertad como representante do Paraguai, e Fluminense deve se contentar com a qualificação da Copa Sul-Americana.

Em uma partida realizada na quarta-feira, Estudiantes de la Plata conseguiu derrotar o Everton por 1 a 0, o mesmo resultado da semana passada na primeira mão, e certificado para avançar para a rodada de grupos da Copa Libertadores.

Apesar da ausência do atacante Mauro Boseli (lesão) e Leandro Diaz (sanções), a equipe liderada por Ricardo Zielinsky foi superior ao rival chileno em um confronto realizado no Estádio Jorge Luis Hirsch, em La Plata.

O objetivo da vitória de “Pincha” atingiu a idade de 33 anos, com roubo e ataques pessoais do zagueiro Agustín Roger (Agustín Roger) que, após um início fraco do chão no Everton, venceu Fernando de Paul com sua poderosa mão direita.

O zagueiro uruguaio não apenas marcou um gol para a equipe, mas também alcançou ótimos resultados como líder da defesa contra os ataques da equipe de Viña del Mar.

Estudiantes de la Plata (Estudiantes de La Plata) tornou-se a sexta equipe argentina a registrar um nome na próxima fase do Congresso Continental, onde já estavam classificados River Plate, Boca Juniors, Velez Sarsfield, Colón de Santa Fe e Talleres de Córdoba.

Nesta quinta-feira, a última das 32 eliminatórias será anunciada na Zona de Grupos da Copa Libertadores, que virá do confronto entre os mais fortes e a Universidade de Cattolica do Equador (0-0 na primeira mão).