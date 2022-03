OCDE adverte Ucrânia sobre o custo da guerra mundial

A guerra ucraniano-russa implicaria interferência comercial e bloqueio da cadeia de suprimentos, desaceleração do crescimento econômico e aumento dos preços globais, alertou a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico na quinta-feira.

Em um novo relatório deprimente, organizações de 38 países afirmaram que o produto interno bruto, o maior indicador de bens econômicos causados pelo conflito, diminuirá 1,08% em todo o mundo, 1,4% em 19 países europeus que usam o euro e 0,88% nos Estados Unidos.

No entanto, a OCDE observou que os gastos públicos e os cortes de impostos poderiam limitar parcialmente os danos.

A invasão da Rússia ocorreu quando uma recuperação inesperadamente forte após a recessão do coronavírus causou um aumento nos preços e complicações na cadeia de suprimentos. Em dezembro, a OCDE previu que a inflação global atingiria 4,3% este ano e, no próximo ano, os preços globais aumentariam 2,47% devido ao conflito.

A Rússia e a Ucrânia representam menos de 2% do PIB mundial, mas são importantes produtores de matérias-primas de concreto. Por exemplo, ambos exportam um terço do trigo do mundo, levantando preocupações de que países como Egito e Líbano, que dependem de exportações baratas de trigo para pão e outros alimentos básicos, possam sofrer escassez nos próximos meses.

A Rússia também é o principal produtor de potássio usado em fertilizantes. Paládio, aço e níquel são usados para fazer baterias automotivas, que são importantes para automóveis, telefones celulares e obturações dentárias.

O preço deste produto aumentou acentuadamente desde janeiro.

A Rússia e sua economia são fortemente afetadas por sanções. O custo do rublo caiu e o petróleo russo foi vendido com um alto desconto no mercado mundial.