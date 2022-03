O primeiro-ministro da Irlanda testou positivo para covid-19 antes de se reunir com Biden

Washington, 17 de março O primeiro-ministro da Irlanda, Michael Martin, testou positivo para o Covid-19 na noite de quarta-feira, e é improvável que ele se encontre com o presidente dos EUA, Joe Biden, conforme programado no Salão Oval da Casa Branca nesta quinta-feira. A Embaixada da Irlanda em Washington informou na tarde de quarta-feira que Martin havia sido testado negativo para o teste de antígeno; no entanto, depois disso, o teste de PCR foi realizado e o resultado foi positivo. Martin participou de uma gala irlandesa na noite de quarta-feira no Museu Nacional da Construção, no centro de Washington, mas quando soube que estava infectado com o vírus, teve que deixar o evento às pressas. O embaixador dos EUA na Irlanda, Daniel Mulhall, foi encarregado de explicar aos presentes por que o primeiro-ministro esteve inesperadamente ausente do evento, e a repórter da CBS no Twitter Margaret Brennan compareceu à gala. Biden fez um discurso durante a gala, mas não teve contato direto com o primeiro-ministro da Irlanda, disse um alto funcionário dos EUA à CBS. Martin estava programado para se encontrar com Biden na quinta-feira no Salão Oval da Casa Branca no Dia de São Patrício, que os Estados Unidos usam para celebrar a herança irlandesa. Mais tarde, Martin e Biden iriam participar de um almoço parlamentar organizado pelo Partido Democrata Nancy Pelosi, presidente da Câmara. Na noite de quinta-feira, o presidente dos Estados Unidos e a primeira-dama Jill Biden também estavam programados para participar da celebração do Dia de São Patrício com o primeiro-ministro da Irlanda e sua esposa, Mary Martin. A Casa Branca ainda não anunciou mudanças na programação oficial de Biden. melhor bpm/ics