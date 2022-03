O número de vítimas do ciclone Gombe aumentou para 53 em Moçambique

O número de vítimas do ciclone Gombe (Gombe), que atingiu Moçambique na semana passada, subiu para 52, e as autoridades da província de Nampula, no norte do país, a mais atingida pelo fenómeno, informaram esta quinta-feira.

Os números relatados anteriormente eram 22 pessoas mortas, mas 31 corpos foram encontrados em Runga, na costa do Oceano Índico, isolados por obstáculos deixados por ciclones.

O secretário de Estado Maty Gondola entrou na área de barco na quarta-feira, explicando a “situação dramática”.

“Infelizmente, ele registrou mais 31 mortes”, disse à rádio pública.

“O número de vítimas pode aumentar à medida que o trabalho de resgate continua nas áreas mais afetadas”, acrescentou.

Gombe, que atingiu Moçambique em 11 de março, afetou dezenas de moçambicanos, especialmente na província de Nampula, onde milhares de casas foram destruídas por ciclones.

O país já foi atingido por uma tempestade tropical Ana em janeiro, matando cerca de 100 pessoas no sul da África.

