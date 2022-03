O governo foi procurar investimentos no Oriente Médio, mas voltou de mãos vazias.

A turnê, liderada pelo ministro das Relações Exteriores Santiago Capiero de Dubai, não alcançou os resultados esperados, apesar da grande delegação que fazia parte da delegação oficial. Alberto Fernandez falou nas redes sociais sobre o investimento perfeito em infraestrutura de $1 bilhão, mas a realidade seria muito diferente do que o presidente disse.

A entrada para o Oriente Médio para os missionários era complicada. Alberto Fernandez começou quase no último minuto, e a maioria das reuniões planejadas com Sheikh nos Emirados Árabes Unidos foram suspensas, então a agenda foi reescrita no último minuto.

Além disso, parte da turnê também foi suspensa, incluindo a Arábia Saudita, que foi agendada após a participação da Dubai Expo, que foi dedicada à Argentina. Sem qualquer explicação, finalmente foi decidido não incluir o destino e a missão terminou antes do previsto.

O Estado do Golfo é um dos maiores investidores internacionais do planeta, com base em fundos de riqueza nacionais formados a partir dos recursos petrolíferos de milionários. Por exemplo, uma empresa de investimentos em Dubai administra ativos no valor de $300 bilhões. Departamento de Investimentos do Qatar.

Em Dubai, autoridades argentinas garantiram que há pelo menos US $1,3 bilhão que pode ser usado imediatamente para investir diretamente na Argentina, como descobriu a Infobae. Os árabes manifestaram interesse nas três principais áreas da economia argentina: energia, alimentos e produtos farmacêuticos: recursos por meio de veículos específicos, pediram ao governo que aprovasse legalmente o tratado de proteção ao investimento concluído em 2018 entre a Argentina e os Emirados Árabes Unidos, e Os estados emirados mais importantes do Dubai são:

Este tratado dá aos investimentos do país um status especial e abre as portas para tribunais internacionais em caso de disputa ou quebra de contrato. A OneKArgentina deixou claro que não há possibilidade de conceder a aprovação legislativa do contrato, desde que mantenha os termos do contrato. “Nessas circunstâncias, não podemos injetar dólares no país.”

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o objetivo da turnê era “posicionar o país como um ator apropriado na transição energética, ciência espacial, biotecnologia e tecnologia da informação e comunicação”.

Alguns governadores, como Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Gerardo Morales (Hujui), Ricardo Kintella (La Rioja), também viajaram. A delegação também incluiu Matthias Kulpas, Ministro da Produção e Desenvolvimento; Ciência, Tecnologia e Inovação, Daniel Films; Turismo e Esportes, Matthias Ramens e Ministro das Relações Econômicas Internacionais, Cecilia Todesca Boko; Relações Públicas de Turismo, Janina Martinez; Diretora de Relações Exteriores Luciana Tito; Secretário-Geral do Comitê Federal de Investimentos e representantes de Ignacio Ramota e outras empresas.

Portanto, a viagem ao Oriente Médio teve poucas notícias positivas sobre a Argentina, que continua perdendo a oportunidade de abrir o mercado e oferecer investimentos reais. Dado que o presidente decidiu se reunir com Vladimir Putin, a decisão de se retirar da viagem no último minuto é muito importanteum mês atrás. Naquela época, já havia o risco de invasão da Ucrânia pela Rússia no final de janeiro, que foi desencadeada no final de fevereiro.

Continue lendo:

.

.