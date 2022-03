O festival das cores retorna ao Nepal após dois anos de restrições

Kathmandu, 17 Mar Milhares de pessoas celebram nesta quinta-feira em Katmandu o festival hindu de Holi, em que multidões tocam pós coloridos uns aos outros, uma tradição auspiciosa que desapareceu do país do Himalaia nos últimos dois anos devido à pandemia. O Governo do Nepal declarou feriado hoje e amanhã para permitir que todo o país se junte às celebrações que acontecem primeiro nas regiões montanhosas, incluindo a capital nepalesa, e amanhã nas áreas planas do sul. Assim, o festival da primavera atraiu dezenas de milhares de pessoas às ruas do Vale de Katmandu nesta quinta-feira para jogar pós coloridos nas ruas. “Perdemos o festival da cor há dois anos. Agora a pandemia acabou. Não há coronavírus”, disse à Efe Supriya Sharma, de 16 anos, na cidade de Bhaktapur, perto da capital. Este é o primeiro festival de massa que acontece desde que as autoridades levantaram, em 5 de março, todas as restrições relacionadas à covid-19, incluindo a proibição de reuniões em massa. Mesmo assim, o Escritório de Administração do Distrito de Kathmandu pediu à população que celebrasse o festival seguindo o protocolo de segurança do coronavírus e usasse máscaras. “Embora tenhamos decidido suspender todas as restrições relacionadas ao covid, pedimos às pessoas que pelo menos usassem máscaras enquanto celebravam festivais, já que a pandemia ainda não acabou”, disse à Efe o chefe de administração de Lalitpur, um dos três distritos que compõem o Vale de Kathmandu, Ghanshyam Upadhyaya. O Nepal experimentou um declínio constante nos casos nas últimas semanas, após várias semanas de aumento promovido pela expansão da variante omicron do coronavírus. No último balanço, as autoridades reportaram 73 novos casos de covid-19 na quarta-feira, uma redução drástica em relação aos 12.300 casos diários reportados em 20 de janeiro. O declínio coincide com um aumento da taxa de imunização, com 64% da população totalmente vacinada contra a covid-19, segundo o Ministério da Saúde nepalês. Os carnavais de rua foram organizados na maioria dos pontos de interesse turístico, enquanto as autoridades se concentram na prevenção dos acidentes comuns dessa celebração, a maioria deles relacionados ao consumo de álcool. A polícia nepalesa indicou que mobilizou 1.300 agentes de trânsito em 63 locais no Vale de Katmandu para impedir que os cidadãos dirijam sob o efeito de álcool, o que causou muitos dos incidentes habituais durante esses feriados. Por sua vez, a presidente nepalesa Bidya Devi Bhandari desejou a todos os nepaleses felicidade, paz e prosperidade na ocasião auspiciosa também conhecida no país como Fagu Purnima, para dar as boas-vindas à primavera que marca o fim do inverno. CHEFE sp-igr/mt/ah (foto) (vídeo)