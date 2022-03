O ex-cardeal Becciu rejeita as acusações e diz que o Papa acredita em sua inocência

Cidade do Vaticano, 17 de março O ex-cardeal italiano Angelo Becciu rejeitou esta quinta-feira as acusações de irregularidades financeiras na gestão de fundos pelo secretário de Estado do Vaticano em um julgamento em que foi acusado de outros nove, e o Papa Francisco acredita em sua inocência. Num processo iniciado há quatro meses, antes de ser interrogado hoje, Becciu, o ex-substituto do Secretário de Estado (2011-2018), gerido pela administração do Vaticano, tomou a palavra para uma declaração. Ele também é responsável pelo “massacre sem precedentes da imprensa” e pela comunicação com “campanhas violentas e vulgares”. “Fui retratado como uma pessoa corrupta. Ganância por dinheiro. É injusto com o Papa, e eu só estou interessado no bem-estar da minha família.” Becciu disse que era uma campanha para destruí-lo. O julgamento procura esclarecer algumas irregularidades na gestão dos fundos do Secretário de Estado, como casos de vendas, terminando em fraudes do Vaticano, edifícios no centro de Londres e exigindo inicialmente os cofres do Secretário de Estado do Vaticano. Os cofres do Secretário de Estado da Santa Sé causaram prejuízos de 227 euros. No início da investigação, o Papa Francisco retirou todos os direitos cardeais de Beziu e o deixou como governador da Congregação para a causa dos santos. “Apesar do hype da mídia, o presidente e os juízes estão confiantes na justiça do julgamento.” Becciu enfatizou particularmente a necessidade de saber a verdade. “Eu não queria que o euro ou mesmo o centavo com que eu lidei fosse desviado, mal utilizado ou destinado a fins que não eram exclusivamente institucionais. Sempre trabalhei para o benefício do Ofício Apostólico e da Igreja como um todo”. Ele disse. Becciu também deve responder dos fundos do Secretário de Estado para as remessas para a cooperativa Spes pertencente à paróquia de Ozieri na Sardenha (Itália), a região natal de Becciu, e os irmãos dos expurados. Em conexão com essas acusações, Fabio Viglione e Maria Concetta Marzo, os advogados de Bezio, explicaram que hoje ficou claro que “esses fundos foram enviados para caridade”. A primeira doação de 25.000 euros em 2015 solicitada pelo bispo Ozieri foi acordada com a Cáritas local destruída pelo incêndio, e explicou que ela foi usada para retomar a produção de uma padaria beneficente projetada pela diocese. Em 2018, uma segunda doação de 100.000 euros foi paga a pedido do Bispo Ozieri para apoiar a construção de um centro multifuncional chamado “O Bastião da Caridade”, que se destinava, entre outras coisas, a prestar apoio aos idosos e refugiados. Além de Becciu e Marogna, o réu é corretor Gianluigi Torzi. Enrico Crasso, principal financiador do Secretário de Estado, ex-presidente e ex-diretor da Autoridade de Informação Financeira (IDA), René Brühart e Tomaso di Ruza. Também Monsigno Mauro Kalino, ex-secretário de Bezio; o banqueiro Raffaele Mincione, o advogado Nicola Squilace e funcionários da Santa Sé Fabrizio Tirabasi. Chefe CCG/PDDP