O escândalo em torno de Mary Anne Perdomo, a professora que foi deixada sozinha na lista do Pacto Histórico e venceu

Mary Anne Andrea Perdomo Gutierrez tem 35 anos. Ele nasceu em Piedecuesta, Santander. Ela é mãe, é formada em pedagogia e trabalha como professora. Nos últimos anos, ela se dedicou a trabalhar com crianças por meio de várias iniciativas de fortalecimento social. Desde cedo, ficou claro que a política era o caminho para mudar as injustiças. Isso é o que podemos descobrir facilmente sobre quem é essa mulher, no entanto, há muito sigilo em torno de sua figura.

Ela foi a única candidata que não quis abrir mão da lista do Pacto Histórico em dezembro passado, quando os aspirantes ao petrianismo chegaram a um acordo com a Aliança Verde para unificar as listas. A decisão foi discutida, uma vez que existem suspeitas de manipulação inescrupulosa por parte de certos setores da Humana Colômbia e, em particular, pela própria Perdomo, entre os quais haveria interesses ocultos por parte do uribismo.

Nos últimos dias, Julio Acela, analista político, explicou que o partido realmente aceitou a aliança, mas apenas uma pessoa havia recusado. Está “perdido” há mais de 15 dias, disse Carlos Toledo, ex-candidato a prefeito de Bucaramanga, e disse preocupar os membros da Colombia Humana porque eles desconheciam seus interesses em permanecer na lista.

Segundo Acela, a decisão de “derrubar” a lista do Pacto Histórico se tornou muito conhecida nos últimos dias em nível nacional e até Gustavo Petro sabia disso. Ele também insistiu em não votar no histórico Pacto de Santander, mas na Alianza Verde, onde vários dos candidatos que o apoiariam estariam localizados. O fato é que o fato de o professor não ter renunciado permitiu que o Pacto Histórico aparecesse na folha de consulta fechada, além do fato de que em fevereiro foi feita uma tentativa de torná-lo invisível através da imposição de uma figura jurídica. A petição não foi aceita e o pedido do educador foi mantido. No final, ele acabou ocupando o lugar na Câmara dos Deputados do Santander.

A deputada recém-eleita falou sobre o que Toledo disse e rumores sobre suas ausências contínuas: “Na semana de 17 de dezembro, quando dizem que eu estava perdido, tivemos a Assembleia Nacional da Humana Colômbia e fui delegado para me apresentar à Secretaria-Geral. É totalmente fictício que estou perdido. Estávamos trabalhando”, disse ela, acrescentando que seu compromisso com o Santander está em vigor e que nada a impede de continuar.

A Perdomo apresenta uma proposta que abrange o não fracking, a educação e a importância da saúde de qualidade, entre outras questões. Tem o apoio de vários empreendedores da região que vêem isso como uma oportunidade de mudar muitas coisas. Um dos principais interesses de seu apoio é fortalecer o transporte em todas as suas formas e o uso de matérias-primas para estimular a economia. No entanto, há muito desconforto em Santander, dos cidadãos, porque eles dão a Perdomo uma atitude animada, argumentando que ele obteve o logotipo do partido apenas para lucrar em nome de seus interesses pessoais. Além disso, uma imagem está circulando nas redes em que visa esclarecer vários rumores sobre a campanha do professor para ocupar o lugar de um membro do Congresso. Aparentemente, a sabotagem está nas mãos do uribismo, diz. A imagem mostra até que a fotografia conhecida pelas mulheres não corresponde ao que parece hoje.

“O novo regalo do Santander”, é assim que se chama nas redes sociais, comparando-o ao senador Jonathan Tamayo. De acordo com o que é dito, sua eleição não representa de forma alguma o espírito do Pacto Histórico, que busca, entre outras coisas, representar as causas de quem mais precisa. Além das dúvidas, sem tanto hype ou equipe consolidada, a nova deputada pretende tornar visível seu trabalho e o de seu partido, e garantir aos cidadãos do Santander seu compromisso.





CONTINUE LENDO: